"Ювентус" интересуется Александром Лакасеттом

"Ювентус" заинтересован в нападающем "Арсенала" Александре Лакасетта.

В данный момент "Арсенал" близок к подписанию нового контракта с Пьер-Эмериком Обамеянгом, однако ради сохранения своего капитана "канонирам", возможно, придется продать Лакасетта.



В отличие от Обамеянга, продвинуться в переговорах с Александром о продлении сотрудничества "Арсеналу" никак не удается, а от действующего контракта 29-летнего француза остается только два года.



По информации Sky Sports, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Ювентуса", чей новый наставник Андреа Пирло ищет замену Гонсало Игуаину на позиции центрального форварда.



Помимо Лакасетта, забившего 10 голов в 30 матчах сезона Премьер-Лиги 2019/20, в шорт-листе "Ювентуса" также значатся Рауль Хименес из "Вулверхэмптона", Дуван Сапата из "Аталанты", Альваро Мората из "Атлетико", Аркадиуш Милик из "Наполи" и Эдин Джеко из "Ромы".