"Севилья" не пустила "Юнайтед" в финал Лиги Европы

Люк Де Йонг "Манчестер Юнайтед" не смог пробиться в финал Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:1 от "Севильи".

По сравнению с минимальной победой над "Копенгагеном" в стартовом составе "красных дьяволов" произошли два изменения. Виктор Линделеф появился вместо Эрика Байи, а Давид Де Хеа — вместо Серхио Ромеро.

Важнейший момент матча случился уже на седьмой минуте. Маркус Рэшфорд был сбит в чужой штрафной защитником "Севильи" Диего Карлосом после своего удара, отраженного голкипером, но рефери зафиксировал нарушение правил и назначил пенальти, который в фирменной манере был реализован Бруну Фернандешем — 0:1.

Какое-то время испанская команда выглядела растерянной, но затем все же пошла вперед. "Юнайтед" этому противиться не стал, сосредоточившись на контратаках.

На 26-й минуте "Севилья" нанесла свой первый удар в створ, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Серхио Регилон с левого края сделал передачу через всю штрафную до дальнего края вратарской, где Брандон Уильямс не помешал Сусо расстрелять угол ворот — 1:1.

После того, как равновесие в счете было восстановлено, игра успокоилась и взбодрилась лишь перед перерывом — благодаря усилиям "дьяволов". Команда Оле Гуннара Сульшера выдала несколько бодрых минут, а Рэшфорд и Фернандеш заставили голкипера "Севильи" Яссина Буну совершить по хорошему сейву.

Второй тайм начался с выхода один на один Мейсона Гринвуда, однако Буну в ближнем бою просто спас свою команду.

Вскоре обратил на себя внимание Антони Мартиаль, несколько раз схлестнувшись с Буну, однако тот был безупречен.

После перерыва "Севилья" почти ничего не показывала в атаке, но на 78-й минуте случилось неожиданное. Появившийся на замену Люк Де Йонг с линии вратарской без сопротивления замкнул подачу Хесуса Наваса с правого фланга — 2:1.

Неожиданно поведя в счете, "Севилья" закрылась. "Юнайтед" словно стучался в закрытую дверь, в остатке матча не создав ни одного реального момента.

"Юнайтед" проиграл свой третий полуфинал в этом сезоне и завершил сезон без трофеев — зато с путевкой в Лигу Чемпионов. "Дьяволы" имели уйму моментов, особенно во втором тайме, поплатившись за ужасную реализацию.

"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:1)

Голы: Сусо 26, Де Йонг 78 — Фернандеш 9 (пен).

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Жордан (Гудель ), Банега, Окампос (Эль-Хаддади 56), Сусо (Васкес 75), Эн-Несири (Де Йонг 56).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Мата 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Фосу-Менса 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало 90), Фернандеш, Рэшфорд (Джеймс 88), Мартиаль.

Предупреждения: Карлос, Эль-Хаддади — Уильямс, Рэшфорд, Магуайр.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. vlado 17.08.2020 00:11 # vlado
    Если Сити ещё было немного жаль из-за нефарта и двух додиков Жезуса и Стерлинга, то МЮ не жаль совершенно. Когда-то должны были аукнуться 22 пенки.

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  2. hammersmith 17.08.2020 00:11 # hammersmith
    Мочестер с победой. Вот и первый трофей за долгое время.

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  3. vyrentz 17.08.2020 00:04 # vyrentz
    Сульшер, Де Хеа, Маквайер, Биссака, Погба, Фред

    Пока эти ребята будут в Юнайтед команда будет делать SASAY по CD

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  4. sir-alexferguson 17.08.2020 00:04 # sir-alexferguson
    схемка победителей
    когдато гений щас хз/правильный хендерсон
    тип без навеса-хз кто лишь бы не линда-балласт за 80-юный ривалдо
    пенальдеш но топарь-наследник круиффа-кто-то но не погба
    гений с дортмунда-кейн освобожденный-может позовем алкаша с виллы?

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  5. purman30 17.08.2020 00:04 # purman30
    Бруну Фернандайвер не помог

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  6. l-freeman 17.08.2020 00:03 # l-freeman
    Ну а на что кто надеялся? Эффект фернандеша прошел, и все вернулось на круги своя - тренер немощь, игра говно
    В след сезона мю опять будет на 5-6 месте, где ему и место с таким тренером

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  7. brown-ale 17.08.2020 00:02 # brown-ale
    Магвайер и Де Хеа на выход.

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  8. mansoor 17.08.2020 00:02 # mansoor
    Хахахв Солскеяр аут

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  9. rtrt 17.08.2020 00:02 # rtrt
    Позорище Уильямс и Магуавер дно полное последний ещё про трофей кукарекал перед матчем

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  10. master-fakaster 17.08.2020 00:01 # master-fakaster
    Ромеро ахуевает сейчас

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  11. gerrard08 17.08.2020 00:01 # gerrard08
    скаму чуток не хватило до победы.
    буквально 2 пенок.

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  12. lfc-krr 17.08.2020 00:01 # lfc-krr
    Недели манчестера

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  13. thegodfather 17.08.2020 00:01 # thegodfather
    Пенальдышы в доминирующей, атакующей манере отдали билет в финал скромной севилье.

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  14. slavik92 17.08.2020 00:00 # slavik92
    И тут без пенки не обошлось, лол)

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  15. toha-bludsikir 17.08.2020 00:00 # toha-bludsikir
    Поревоналочка для пенальдешей.

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  16. skychnie-oboi 17.08.2020 00:00 # skychnie-oboi
    Физрук на месте - спим спокойно.

    Выиграть 3-е место с жестком замесе - на пол корпуса пропустив МС и ЛФ.

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  17. vyrentz 17.08.2020 00:00 # vyrentz
    SOSNOOOLEY!
    И сосать с Оле будете ДООООООЛГГООООО!

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  18. mototroller 17.08.2020 00:00 # mototroller
    Льюис Данк похож на итальяшку мафиози играющего в футбол

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  19. whitenigger 17.08.2020 00:00 # whitenigger
    Сосити и Муму - братья навек, вместе соснули в еврокубках, #Respect

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  20. xin 16.08.2020 23:59 # xin
    Кстати скаузер Сусо по классике поссал на Манчестерских опущей))) Браво!

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