"Севилья" не пустила "Юнайтед" в финал Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" не смог пробиться в финал Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:1 от "Севильи".
По сравнению с минимальной победой над "Копенгагеном" в стартовом составе "красных дьяволов" произошли два изменения. Виктор Линделеф появился вместо Эрика Байи, а Давид Де Хеа — вместо Серхио Ромеро.
Важнейший момент матча случился уже на седьмой минуте. Маркус Рэшфорд был сбит в чужой штрафной защитником "Севильи" Диего Карлосом после своего удара, отраженного голкипером, но рефери зафиксировал нарушение правил и назначил пенальти, который в фирменной манере был реализован Бруну Фернандешем — 0:1.
Какое-то время испанская команда выглядела растерянной, но затем все же пошла вперед. "Юнайтед" этому противиться не стал, сосредоточившись на контратаках.
На 26-й минуте "Севилья" нанесла свой первый удар в створ, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Серхио Регилон с левого края сделал передачу через всю штрафную до дальнего края вратарской, где Брандон Уильямс не помешал Сусо расстрелять угол ворот — 1:1.
После того, как равновесие в счете было восстановлено, игра успокоилась и взбодрилась лишь перед перерывом — благодаря усилиям "дьяволов". Команда Оле Гуннара Сульшера выдала несколько бодрых минут, а Рэшфорд и Фернандеш заставили голкипера "Севильи" Яссина Буну совершить по хорошему сейву.
Второй тайм начался с выхода один на один Мейсона Гринвуда, однако Буну в ближнем бою просто спас свою команду.
Вскоре обратил на себя внимание Антони Мартиаль, несколько раз схлестнувшись с Буну, однако тот был безупречен.
После перерыва "Севилья" почти ничего не показывала в атаке, но на 78-й минуте случилось неожиданное. Появившийся на замену Люк Де Йонг с линии вратарской без сопротивления замкнул подачу Хесуса Наваса с правого фланга — 2:1.
Неожиданно поведя в счете, "Севилья" закрылась. "Юнайтед" словно стучался в закрытую дверь, в остатке матча не создав ни одного реального момента.
"Юнайтед" проиграл свой третий полуфинал в этом сезоне и завершил сезон без трофеев — зато с путевкой в Лигу Чемпионов. "Дьяволы" имели уйму моментов, особенно во втором тайме, поплатившись за ужасную реализацию.
"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:1)
Голы: Сусо 26, Де Йонг 78 — Фернандеш 9 (пен).
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Жордан (Гудель ), Банега, Окампос (Эль-Хаддади 56), Сусо (Васкес 75), Эн-Несири (Де Йонг 56).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Мата 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Фосу-Менса 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало 90), Фернандеш, Рэшфорд (Джеймс 88), Мартиаль.
Предупреждения: Карлос, Эль-Хаддади — Уильямс, Рэшфорд, Магуайр.
16.08.2020 23:55
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Последние комментарии:
Если Сити ещё было немного жаль из-за нефарта и двух додиков Жезуса и Стерлинга, то МЮ не жаль совершенно. Когда-то должны были аукнуться 22 пенки.
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Мочестер с победой. Вот и первый трофей за долгое время.
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Сульшер, Де Хеа, Маквайер, Биссака, Погба, Фред
Пока эти ребята будут в Юнайтед команда будет делать SASAY по CD
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схемка победителей
когдато гений щас хз/правильный хендерсон
тип без навеса-хз кто лишь бы не линда-балласт за 80-юный ривалдо
пенальдеш но топарь-наследник круиффа-кто-то но не погба
гений с дортмунда-кейн освобожденный-может позовем алкаша с виллы?
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Бруну Фернандайвер не помог
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Ну а на что кто надеялся? Эффект фернандеша прошел, и все вернулось на круги своя - тренер немощь, игра говно
В след сезона мю опять будет на 5-6 месте, где ему и место с таким тренером
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Магвайер и Де Хеа на выход.
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Хахахв Солскеяр аут
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Позорище Уильямс и Магуавер дно полное последний ещё про трофей кукарекал перед матчем
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Ромеро ахуевает сейчас
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скаму чуток не хватило до победы.
буквально 2 пенок.
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Недели манчестера
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Пенальдышы в доминирующей, атакующей манере отдали билет в финал скромной севилье.
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И тут без пенки не обошлось, лол)
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Поревоналочка для пенальдешей.
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Физрук на месте - спим спокойно.
Выиграть 3-е место с жестком замесе - на пол корпуса пропустив МС и ЛФ.
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SOSNOOOLEY!
И сосать с Оле будете ДООООООЛГГООООО!
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Льюис Данк похож на итальяшку мафиози играющего в футбол
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Сосити и Муму - братья навек, вместе соснули в еврокубках, #Respect
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Кстати скаузер Сусо по классике поссал на Манчестерских опущей))) Браво!
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