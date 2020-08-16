"Севилья" не пустила "Юнайтед" в финал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" не смог пробиться в финал Лиги Европы, потерпев поражение со счетом 2:1 от "Севильи".

По сравнению с минимальной победой над "Копенгагеном" в стартовом составе "красных дьяволов" произошли два изменения. Виктор Линделеф появился вместо Эрика Байи, а Давид Де Хеа — вместо Серхио Ромеро.



Важнейший момент матча случился уже на седьмой минуте. Маркус Рэшфорд был сбит в чужой штрафной защитником "Севильи" Диего Карлосом после своего удара, отраженного голкипером, но рефери зафиксировал нарушение правил и назначил пенальти, который в фирменной манере был реализован Бруну Фернандешем — 0:1.



Какое-то время испанская команда выглядела растерянной, но затем все же пошла вперед. "Юнайтед" этому противиться не стал, сосредоточившись на контратаках.



На 26-й минуте "Севилья" нанесла свой первый удар в створ, и этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Серхио Регилон с левого края сделал передачу через всю штрафную до дальнего края вратарской, где Брандон Уильямс не помешал Сусо расстрелять угол ворот — 1:1.



После того, как равновесие в счете было восстановлено, игра успокоилась и взбодрилась лишь перед перерывом — благодаря усилиям "дьяволов". Команда Оле Гуннара Сульшера выдала несколько бодрых минут, а Рэшфорд и Фернандеш заставили голкипера "Севильи" Яссина Буну совершить по хорошему сейву.



Второй тайм начался с выхода один на один Мейсона Гринвуда, однако Буну в ближнем бою просто спас свою команду.



Вскоре обратил на себя внимание Антони Мартиаль, несколько раз схлестнувшись с Буну, однако тот был безупречен.



После перерыва "Севилья" почти ничего не показывала в атаке, но на 78-й минуте случилось неожиданное. Появившийся на замену Люк Де Йонг с линии вратарской без сопротивления замкнул подачу Хесуса Наваса с правого фланга — 2:1.



Неожиданно поведя в счете, "Севилья" закрылась. "Юнайтед" словно стучался в закрытую дверь, в остатке матча не создав ни одного реального момента.



"Юнайтед" проиграл свой третий полуфинал в этом сезоне и завершил сезон без трофеев — зато с путевкой в Лигу Чемпионов. "Дьяволы" имели уйму моментов, особенно во втором тайме, поплатившись за ужасную реализацию.



"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:1)



Голы: Сусо 26, Де Йонг 78 — Фернандеш 9 (пен).



"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Жордан (Гудель ), Банега, Окампос (Эль-Хаддади 56), Сусо (Васкес 75), Эн-Несири (Де Йонг 56).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Мата 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Фосу-Менса 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало 90), Фернандеш, Рэшфорд (Джеймс 88), Мартиаль.



Предупреждения: Карлос, Эль-Хаддади — Уильямс, Рэшфорд, Магуайр.