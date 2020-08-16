Венкатешаму "не терпится" привести "Арсенал" к успеху

Управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам заявил, что он "нетерпелив" в своем желании привести клуб к большим трофеям.

Накануне "Арсенал" внезапно объявил об ходе своего спортивного директора Рауля Санллехи. Теперь бразды правления клубом на себя примет Венкатешам, который трудится на "Эмирейтс" с 2010 года.



Винай будет работать бок о бок с главным тренером Микелем Артетой и техническим директором Эду, стремясь достичь успеха, причем под успехом британский директор индийского происхождения подразумеват не Кубок Англии, выигранный в сезоне 2019/20.



"Мы знаем, что находимся не там, где мы хотим быть, и мы нетерпеливы, потому что мы хотим как можно скорее оказаться там, где мы хотим быть".



"Наши цели заключаются в том, чтобы снова сражаться за крупнейшие трофеи. Если ты "Арсенал" и выступаешь в Премьер-Лиге, для тебя этими трофеями являются Премьер-Лига и Лига Чемпионов".



"Это и должны быть цели для такого футбольного клуба, как "Арсенал". Путь не будет легким, путь не будет прямым, и существует куча соревнований, но названные мной трофеи должны быть целью для этого футбольного клуба", — сообщил Венкатешам официальному веб-сайту "Арсенала".