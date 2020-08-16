Шакири предан "Ливерпулю"
Вингер Джердан Шакири заявил, что предан "Ливерпулю", несмотря на спекуляции насчет своего будущего.
Из-за высокой конкуренции со стороны атакующего трио "красных" и собственных проблем со здоровьем Шакири сыграл только 11 матчей за команду Юргена Клоппа с учетом всех соревнований в сезоне 2019/20.
Приход Такуми Минамино из австрийского "Ред Булл" в январе многими был воспринят как сигнал об окончании карьеры Шакири в мерсисайдском клубе, однако 28-летний швейцарец планирует провести следующий сезон на "Энфилде".
"Ты всегда испытываешь разочарование, когда не играешь. Но я предвкушаю новый сезон и постараюсь постоянно помогать команде, чтобы иметь возможность играть, как в своем первом сезоне".
"Я хочу добиться многих вещей вместе с командой. Думаю, у нас хорошие игроки в команде, играть может каждый, и мы всегда стараемся усложнить выбор тренера".
"Я тоже стараюсь изо всех сил помогать команде выигрывать матчи и трофеи — это самое важное для меня", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".
16.08.2020 22:00
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