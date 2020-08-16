Бернарду Силва раскритиковал "жалких" фанатов "Ливерпуля"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва обрушился с критикой на фанатов "Ливерпуля", назвав их "жалкими".

Накануне "Сити" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" в Лиссабоне со счетом 1:3. Таким образом, главный конкурент "Ливерпуля" завершил сезон только с Кубком Лиги.

Неудача "горожан" стала причиной для злорадства фанатов "Ливерпуля" в социальных сетях, и Бернарду не сдержался, отреагировав на негатив.

"Сезон 2019/20 завершился для нас очень разочаровывающим образом. Мы извиняемся перед всеми фанатами за этот разочаровывающий сезон. Мы лишь можем пообещать, что в сезоне 2020/21 будем сражаться гораздо лучше и вернемся на победный путь ради вас, парни!"

"Что касается всех фанатов "Ливерпуля", которым не остается ничего другого, кроме как посещать аккаунт игрока "Манчестер Сити"... Я также сочувствую и вам, но по неправильной причине".

"Это жалко... Идите и празднуйте свои трофеи или найдите партнера, выпейте пива с приятелем, почитайте книгу... Так много вариантов!" — написал Силва в твиттере.


Метки болельщики, Ливерпуль, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2305

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Последние комментарии:




  1. scholes22 16.08.2020 22:28 # scholes22
    Ухахахпхаха, красиво обоссал портовых хуесосов)))

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  2. farot 16.08.2020 22:25 # farot
    Ууу как он в самую точку попал

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  3. muaxaxaxa 16.08.2020 22:23 # muaxaxaxa
    Даже футболисты уже ссут портовых выблI9дков. До чего дошло)

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  4. reams 16.08.2020 22:20 # reams
    мда, а чего еще он ожидал от этих мразотных животных

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  5. unclearness 16.08.2020 22:04 # unclearness
    Ето скорее про гпенсов

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  6. mihajlo-fan 16.08.2020 22:00 # mihajlo-fan
    или найдите партнера
    Осуждаааю. Поскольку речь о колбасников, то это пропаганда ЛГБТ

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  7. hachidlo 16.08.2020 21:58 # hachidlo
    Так и есть, маленькие, тупые и жалкие людишки. Портовня, что с них взять?

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  8. mu4life 16.08.2020 21:50 # mu4life
    Это и дураку понятно, что они жалкие

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  9. gormartin 16.08.2020 21:47 # gormartin
    да срали мы на тебя и твое мнение

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  10. gerrard08 16.08.2020 21:32 # gerrard08
    Норм пригорел на правду)

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  11. liverfun 16.08.2020 21:27 # liverfun
    пздц только, что скатился в моих глазах на самое дно, а казался неплохим человеком, но гниль таки вскрылась.
    похоже забыл уже, как всей командой распевали о ливерпуле в самолете пару лет назад.
    ну что взять с мелкого клуба, таких убогих всегда будут преследовать неудачи, сколько бы они не тратили, счастья и признания им не видать

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  12. superperez101 16.08.2020 21:11 # superperez101
    представьте только степень его возгорания
    мало того что проипали так его вообще не выпустили на поле, дуру ебаную
    ахахаха
    ахахахаха

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  13. vyrentz 16.08.2020 21:09 # vyrentz
    обоссали и подпалили, лол

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  14. griezmann 16.08.2020 21:06 # griezmann
    нормально так обоссал портовых обрыганов

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  15. lfcynwa 16.08.2020 21:06 # lfcynwa
    Щас бы быть дегродом-проф.футболером и отвечать в соц.сетях всяким ущербам

    Погорелец

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  16. chr1s8rown 16.08.2020 21:04 # chr1s8rown
    Скоро извинится этот крыса

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  17. dallaslp 16.08.2020 21:02 # dallaslp
    сейчас бы реагировать на то, что тебе пишут в социальных сетях фанаты других клубов

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  18. infamous 16.08.2020 21:01 # infamous
    Адекват

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