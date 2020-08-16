Бернарду Силва раскритиковал "жалких" фанатов "Ливерпуля"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва обрушился с критикой на фанатов "Ливерпуля", назвав их "жалкими".
Накануне "Сити" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" в Лиссабоне со счетом 1:3. Таким образом, главный конкурент "Ливерпуля" завершил сезон только с Кубком Лиги.
Неудача "горожан" стала причиной для злорадства фанатов "Ливерпуля" в социальных сетях, и Бернарду не сдержался, отреагировав на негатив.
"Сезон 2019/20 завершился для нас очень разочаровывающим образом. Мы извиняемся перед всеми фанатами за этот разочаровывающий сезон. Мы лишь можем пообещать, что в сезоне 2020/21 будем сражаться гораздо лучше и вернемся на победный путь ради вас, парни!"
"Что касается всех фанатов "Ливерпуля", которым не остается ничего другого, кроме как посещать аккаунт игрока "Манчестер Сити"... Я также сочувствую и вам, но по неправильной причине".
"Это жалко... Идите и празднуйте свои трофеи или найдите партнера, выпейте пива с приятелем, почитайте книгу... Так много вариантов!" — написал Силва в твиттере.
16.08.2020 21:00
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Последние комментарии:
Ухахахпхаха, красиво обоссал портовых хуесосов)))
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Ууу как он в самую точку попал
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Даже футболисты уже ссут портовых выблI9дков. До чего дошло)
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мда, а чего еще он ожидал от этих мразотных животных
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Ето скорее про гпенсов
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или найдите партнера
Осуждаааю. Поскольку речь о колбасников, то это пропаганда ЛГБТ
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Так и есть, маленькие, тупые и жалкие людишки. Портовня, что с них взять?
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Это и дураку понятно, что они жалкие
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да срали мы на тебя и твое мнение
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Норм пригорел на правду)
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пздц только, что скатился в моих глазах на самое дно, а казался неплохим человеком, но гниль таки вскрылась.
похоже забыл уже, как всей командой распевали о ливерпуле в самолете пару лет назад.
ну что взять с мелкого клуба, таких убогих всегда будут преследовать неудачи, сколько бы они не тратили, счастья и признания им не видать
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представьте только степень его возгорания
мало того что проипали так его вообще не выпустили на поле, дуру ебаную
ахахаха
ахахахаха
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обоссали и подпалили, лол
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нормально так обоссал портовых обрыганов
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Щас бы быть дегродом-проф.футболером и отвечать в соц.сетях всяким ущербам
Погорелец
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Скоро извинится этот крыса
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сейчас бы реагировать на то, что тебе пишут в социальных сетях фанаты других клубов
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Адекват
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