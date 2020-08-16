Бернарду Силва раскритиковал "жалких" фанатов "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва обрушился с критикой на фанатов "Ливерпуля", назвав их "жалкими".

Накануне "Сити" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" в Лиссабоне со счетом 1:3. Таким образом, главный конкурент "Ливерпуля" завершил сезон только с Кубком Лиги.



Неудача "горожан" стала причиной для злорадства фанатов "Ливерпуля" в социальных сетях, и Бернарду не сдержался, отреагировав на негатив.



"Сезон 2019/20 завершился для нас очень разочаровывающим образом. Мы извиняемся перед всеми фанатами за этот разочаровывающий сезон. Мы лишь можем пообещать, что в сезоне 2020/21 будем сражаться гораздо лучше и вернемся на победный путь ради вас, парни!"



"Что касается всех фанатов "Ливерпуля", которым не остается ничего другого, кроме как посещать аккаунт игрока "Манчестер Сити"... Я также сочувствую и вам, но по неправильной причине".



"Это жалко... Идите и празднуйте свои трофеи или найдите партнера, выпейте пива с приятелем, почитайте книгу... Так много вариантов!" — написал Силва в твиттере.