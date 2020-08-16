Лопетеги: "Это лучший "Юнайтед" за несколько лет"

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги считает, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится в своем лучшем состоянии за несколько последних лет.

В воскресенье вечером "Юнайтед" сыграет в своем третьем полуфинале в этом сезоне, после Кубка Лиги и Кубка Англии.



В преддверии битвы с "красными дьяволами" в Кельне в рамках Лиг Европы Лопетеги не поскупился на похвалу сопернику.



"Думаю, это лучшая команда "Юнайтед" за несколько последних лет. Они нащупали свою игру, они с января не знают поражений в Премьер-Лиге — очень конкурентной лиге, и они занимают правильное место".



"Это совершенная команда по многим аспектам, и нам нужно провести замечательный матч, чтобы навязать им борьбу", — цитирует Лопетеги ESPN.