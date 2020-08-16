Лопетеги: "Это лучший "Юнайтед" за несколько лет"
Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги считает, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится в своем лучшем состоянии за несколько последних лет.
В воскресенье вечером "Юнайтед" сыграет в своем третьем полуфинале в этом сезоне, после Кубка Лиги и Кубка Англии.
В преддверии битвы с "красными дьяволами" в Кельне в рамках Лиг Европы Лопетеги не поскупился на похвалу сопернику.
"Думаю, это лучшая команда "Юнайтед" за несколько последних лет. Они нащупали свою игру, они с января не знают поражений в Премьер-Лиге — очень конкурентной лиге, и они занимают правильное место".
"Это совершенная команда по многим аспектам, и нам нужно провести замечательный матч, чтобы навязать им борьбу", — цитирует Лопетеги ESPN.
16.08.2020 20:00
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Ну за 6-7 точно лучший, а толку?)
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он баск, а потому Юлен, а не Хулен.
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