Лопетеги: "Это лучший "Юнайтед" за несколько лет"

Хулен Лопетеги Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги считает, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится в своем лучшем состоянии за несколько последних лет.

В воскресенье вечером "Юнайтед" сыграет в своем третьем полуфинале в этом сезоне, после Кубка Лиги и Кубка Англии.

В преддверии битвы с "красными дьяволами" в Кельне в рамках Лиг Европы Лопетеги не поскупился на похвалу сопернику.

"Думаю, это лучшая команда "Юнайтед" за несколько последних лет. Они нащупали свою игру, они с января не знают поражений в Премьер-Лиге — очень конкурентной лиге, и они занимают правильное место".

"Это совершенная команда по многим аспектам, и нам нужно провести замечательный матч, чтобы навязать им борьбу", — цитирует Лопетеги ESPN.


Метки Лига Европы, Лопетеги, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 470

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keane16 16.08.2020 20:44 # keane16
    Ну за 6-7 точно лучший, а толку?)

    (ответить)

  2. danilych89 16.08.2020 20:30 # danilych89
    он баск, а потому Юлен, а не Хулен.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: