Эдди Хау не вернется к работе раньше Рождества
Бывший главный тренер "Борнмута" Эдди Хау не планирует возвращаться к работе раньше Рождества.
Второй период Хау как тренера в "Борнмуте" продлился восемь лет и оборвался вылетом клуба из Премьер-Лиги по итогам сезона 2019/20.
Выбывание "вишенок" в Чемпионшип незначительно подмочило репутацию Хау как талантливого доморощенного тренера — спрос на услуги Эдди по-прежнему велик.
Однако Daily Mail утверждает, что 42-летний англичанин собирается сделать паузу от футбола, чтобы перезарядить батареи и побыть вместе со своей молодой семьей.
Хау уже сообщил заинтересованным клубам, что прямо сейчас не хочет браться за новую работу. В планах у Эдди — вернуться в 2021 году.
16.08.2020 19:00
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