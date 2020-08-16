Эдди Хау не вернется к работе раньше Рождества

Бывший главный тренер "Борнмута" Эдди Хау не планирует возвращаться к работе раньше Рождества.

Второй период Хау как тренера в "Борнмуте" продлился восемь лет и оборвался вылетом клуба из Премьер-Лиги по итогам сезона 2019/20.



Выбывание "вишенок" в Чемпионшип незначительно подмочило репутацию Хау как талантливого доморощенного тренера — спрос на услуги Эдди по-прежнему велик.



Однако Daily Mail утверждает, что 42-летний англичанин собирается сделать паузу от футбола, чтобы перезарядить батареи и побыть вместе со своей молодой семьей.



Хау уже сообщил заинтересованным клубам, что прямо сейчас не хочет браться за новую работу. В планах у Эдди — вернуться в 2021 году.