Тренер сборной Ганы отговаривает Партея от перехода в "Арсенал"

Главный тренер сборной Ганы Чарльз Аконнор посоветовал полузащитнику Томасу Партею отказаться от перехода в "Арсенал" и остаться в "Атлетико".

27-летний Партей считается целью номер один для наставника "Арсенала" Микеля Артеты на это трансферное окно. По слухам, Томас хочет выступать в Премьер-Лиге и никак не договорится о новом контракте с "Атлетико".



Однако Аконнор надеется, что разногласия насчет продления сотрудничества будут улажены, и Партей останется в Мадриде.



"Лично я бы не хотел, чтобы он переходил в "Арсенал", потому что с "Атлетико" он всегда будет выступать в Лиге Чемпионов. Там ему гарантировано место в команде, и он всегда будет играть".



"А вот насчет "Арсенала" я не слишком уверен. Фанаты "Арсенала" убьют меня за то, что я сейчас сказал. Уверен, деньги будут иметь значение, но я надеюсь, "Атлетико" сможет заплатить ему столько, сколько он просит", — цитирует Аконнора Daily Mirror.