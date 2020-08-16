Тренер сборной Ганы отговаривает Партея от перехода в "Арсенал"

Томас Партей Главный тренер сборной Ганы Чарльз Аконнор посоветовал полузащитнику Томасу Партею отказаться от перехода в "Арсенал" и остаться в "Атлетико".

27-летний Партей считается целью номер один для наставника "Арсенала" Микеля Артеты на это трансферное окно. По слухам, Томас хочет выступать в Премьер-Лиге и никак не договорится о новом контракте с "Атлетико".

Однако Аконнор надеется, что разногласия насчет продления сотрудничества будут улажены, и Партей останется в Мадриде.

"Лично я бы не хотел, чтобы он переходил в "Арсенал", потому что с "Атлетико" он всегда будет выступать в Лиге Чемпионов. Там ему гарантировано место в команде, и он всегда будет играть".

"А вот насчет "Арсенала" я не слишком уверен. Фанаты "Арсенала" убьют меня за то, что я сейчас сказал. Уверен, деньги будут иметь значение, но я надеюсь, "Атлетико" сможет заплатить ему столько, сколько он просит", — цитирует Аконнора Daily Mirror.


Метки Арсенал, Атлетико, Партей, сборная Ганы

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 675

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. element-ekb 16.08.2020 18:39 # element-ekb
    Жирвинью?

    (ответить)

  2. wengerrrro 16.08.2020 18:28 # wengerrrro
    нах не нужен, кот в мешке за дофига, еще и 27 лет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: