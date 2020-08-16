Сульшер рассчитывает на своих больших игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что настало время для его больших игроков проявить себя и сделать разницу в плей-офф Лиги Европы.
Выступая перед полуфинальным матчем Лиги Европы против "Севильи" в Кельне, Сульшер обратился к своим звездам вроде Поля Погба, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.
Оле Гуннар надеется, что поражения в полуфиналах Кубка Англии и Кубка Лиги ранее в этом сезоне подстегнут его команду, а лидеры проявят себя лидерами.
"Когда ты в полуфинале, ты знаешь, что играешь против хороших команд, больших команд, команд с высоким мастерством".
"Это время для больших игроков сделать шаг вперед. В большие моменты матча тебе требуется 100-процентная концентрация. Любой небольшой момент может обернуться поражением или победой. Мы уже почувствовали, что проигрывать полуфинал очень больно", — цитирует Сульшера ESPN.
16.08.2020 17:00
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