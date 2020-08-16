Алькантара, возможно, согласовал контракт с "Ливерпулем"

Тиаго Алькантара Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем", если верить слухам.

Напомним, ранее этим летом стало известно, что Алькантара отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией".

А сейчас RMC Sport сообщает, что Тиаго уже договорился с "Ливерпулем" о контракте до 2024 года, попрощался со своими партнерами по "Баварии" и даже подыскал себе дом в Англии.

Теперь все зависит от того, удастся ли чемпионам Премьер-Лиги и Бундеслиги согласовать размер компенсации за 29-летнего игрока сборной Испании.

Правды рады, в своем свежем материале издание Liverpool Echo опровергает информацию французских коллег и утверждает, что Алькантара не является активной трансферной ценой для "Ливерпуля", а вдобавок оценивается" Баварией" в 30 миллионов фунтов, что для "красных" чересчур.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 16:00

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  1. b84 16.08.2020 16:51 # b84
    Охуительно просто )))))))))))))))))

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  2. gormartin 16.08.2020 16:30 # gormartin
    Да сезон можно не начинать - Ливерпуль Чемпион АПЛ сезона 2020-2021 кубок в студию

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