Алькантара, возможно, согласовал контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем", если верить слухам.

Напомним, ранее этим летом стало известно, что Алькантара отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией".



А сейчас RMC Sport сообщает, что Тиаго уже договорился с "Ливерпулем" о контракте до 2024 года, попрощался со своими партнерами по "Баварии" и даже подыскал себе дом в Англии.



Теперь все зависит от того, удастся ли чемпионам Премьер-Лиги и Бундеслиги согласовать размер компенсации за 29-летнего игрока сборной Испании.



Правды рады, в своем свежем материале издание Liverpool Echo опровергает информацию французских коллег и утверждает, что Алькантара не является активной трансферной ценой для "Ливерпуля", а вдобавок оценивается" Баварией" в 30 миллионов фунтов, что для "красных" чересчур.