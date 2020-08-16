Алькантара, возможно, согласовал контракт с "Ливерпулем"
Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем", если верить слухам.
Напомним, ранее этим летом стало известно, что Алькантара отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией".
А сейчас RMC Sport сообщает, что Тиаго уже договорился с "Ливерпулем" о контракте до 2024 года, попрощался со своими партнерами по "Баварии" и даже подыскал себе дом в Англии.
Теперь все зависит от того, удастся ли чемпионам Премьер-Лиги и Бундеслиги согласовать размер компенсации за 29-летнего игрока сборной Испании.
Правды рады, в своем свежем материале издание Liverpool Echo опровергает информацию французских коллег и утверждает, что Алькантара не является активной трансферной ценой для "Ливерпуля", а вдобавок оценивается" Баварией" в 30 миллионов фунтов, что для "красных" чересчур.
16.08.2020 16:00
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Охуительно просто )))))))))))))))))
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Да сезон можно не начинать - Ливерпуль Чемпион АПЛ сезона 2020-2021 кубок в студию
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