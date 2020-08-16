"Ливерпуль" получит 4.5 млн. фунтов, если Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов

"Ливерпуль" получит бонус в 4.5 млн. фунтов, если бывший полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов вместе с "Баварией".

В минувшую пятницу Коутиньо отметился результативной передачей и дублем в победном для "Баварии" матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", которая и отправила его в аренду в Мюнхен на этой сезон.



Потерпев поражение 2:8 в четвертьфинале и фактически пострадав от своего игрока, в котором на "Ноу Камп" поспешно разочаровались, "Барселона", возможно, вскоре будет вынуждена дополнительно заплатить "Ливерпуль" 5 миллионов евро (4.5 млн. фунтов).



Как сообщает Daily Mirror, соответствующий бонус полагается "Ливерпулю", если за время действия своего контракта с "Барселоной" Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов — даже если с другим клубом.



Добавим, что в полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" сразится с "Лионом", который накануне выбил из борьбы "Манчестер Сити".