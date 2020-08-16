"Ливерпуль" получит 4.5 млн. фунтов, если Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" получит бонус в 4.5 млн. фунтов, если бывший полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов вместе с "Баварией".

В минувшую пятницу Коутиньо отметился результативной передачей и дублем в победном для "Баварии" матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", которая и отправила его в аренду в Мюнхен на этой сезон.

Потерпев поражение 2:8 в четвертьфинале и фактически пострадав от своего игрока, в котором на "Ноу Камп" поспешно разочаровались, "Барселона", возможно, вскоре будет вынуждена дополнительно заплатить "Ливерпуль" 5 миллионов евро (4.5 млн. фунтов).

Как сообщает Daily Mirror, соответствующий бонус полагается "Ливерпулю", если за время действия своего контракта с "Барселоной" Коутиньо выиграет Лигу Чемпионов — даже если с другим клубом.

Добавим, что в полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" сразится с "Лионом", который накануне выбил из борьбы "Манчестер Сити".


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 657

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  1. xin 16.08.2020 15:35 # xin
    Бавария заберет чашку, а МС заберет за щеку))

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  2. largo-winch 16.08.2020 15:30 # largo-winch
    Деньги от продажи Коутиньо никогда не закончатся

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  3. chr1s8rown 16.08.2020 15:14 # chr1s8rown
    Бизнес танк

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  4. chelsea88 16.08.2020 15:08 # chelsea88
    Е6ать бчк конченные конечно)

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  5. vyrentz 16.08.2020 15:04 # vyrentz
    Бизнес-крейсер

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