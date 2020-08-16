Переговоры Хендерсона и МЮ зашли в тупик

"Манчестер Юнайтед" не добился хоть сколько-нибудь существенного прогресса в переговорах со своим голкипером Дином Хендерсоном.

Проведя два последних сезона в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, сейчас Хендерсон вернулся в родительский клуб и обсуждает свое будущее.



На данный момент уже понято, что Дин не вернется в Шеффилд. "Клинки" отчаялись продлить аренду 23-летнего англичанина на третий сезон и теперь покупают Аарона Рамсдейла у "Борнмута".



Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" хотят наградить Хендерсона новым контрактом с увеличенной до 60 тысяч фунтов в неделю зарплатой, но предпочли бы отправить Дина в аренду на сезон 2020/21.



Сам же Хендерсон чувствует, что заслужил шанс от главного тренера Оле Гуннара Сульшера, чтобы попытаться стать первым номером МЮ, вместо Давида Де Хеа.



За последние месяцы Де Хеа отметился рядом результативных ошибок, однако Давид остается самым высокооплачиваемым игроком во всей Премьер-Лиге с годовым окладом в 17 миллионов фунтов, и держать такого футболиста на лавке или продать Сульшеру было бы затруднительно.