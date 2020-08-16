Премьер-Лига назвала Де Брюйне лучшим игроком в сезоне 2019/20

Кевин Де Брюйне Премьер-Лига назвала полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне лучшим игроком по итогам сезона 2019/20.

Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока завершившегося сезона Премьер-Лиги также претендовали Джордан Хендерсон, Садио Мане и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Данни Ингс из "Саутгемптона", Ник Поуп из "Бернли" и Джейми Варди из "Лестера".

Несмотря на то, что "Сити" катастрофически отстал от взявшего титул "Ливерпуля" в турнирной таблице, 29-летний Де Брюйне провел свой самый продуктивный сезон с момента переезда на "Этихад" в 2015 году.

Кевин повторил рекорд Тьерри Анри, 20 раз ассистируя партнерам по команде, а также забил 13 голов, что позволило "горожанам" стать самой результативной командой Премьер-Лиги третий сезон подряд.

Примечательно, что Де Брюйне — третий за последние девять сезонов бельгиец, признанный лучшим игроком дивизиона. Прежде эта награда доставалась Венсану Компани в 2011/12 и Эдену Азару в 2014/15.

Добавим, что победитель в этой номинации определялся с помощью голосования болельщиков, 20 капитанов команд Премьер-Лиги и панели экспертов.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 13:00

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  1. liverbro 16.08.2020 13:46 # liverbro
    Нуу,безспорно лучший в сезоне

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  2. chr1s8rown 16.08.2020 13:25 # chr1s8rown
    Де бревно
    Ван дейк лучший

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  3. mancunia-planet 16.08.2020 13:25 # mancunia-planet
    Хрендерсон был бы зашкваром, всё верно.

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  4. gerrard08 16.08.2020 13:17 # gerrard08
    надо забирать его из бензоколонки, с ними хоть есть шансы в лч, да и с апл он явно помогать будет.

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  5. januzaj00 16.08.2020 13:15 # januzaj00
    Уф, а то я вправду уже поверил, что хендерсон заберёт

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  6. anry32 16.08.2020 13:02 # anry32
    Заслуженно!!

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