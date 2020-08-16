Премьер-Лига назвала Де Брюйне лучшим игроком в сезоне 2019/20

Премьер-Лига назвала полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне лучшим игроком по итогам сезона 2019/20.

Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока завершившегося сезона Премьер-Лиги также претендовали Джордан Хендерсон, Садио Мане и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", Данни Ингс из "Саутгемптона", Ник Поуп из "Бернли" и Джейми Варди из "Лестера".



Несмотря на то, что "Сити" катастрофически отстал от взявшего титул "Ливерпуля" в турнирной таблице, 29-летний Де Брюйне провел свой самый продуктивный сезон с момента переезда на "Этихад" в 2015 году.



Кевин повторил рекорд Тьерри Анри, 20 раз ассистируя партнерам по команде, а также забил 13 голов, что позволило "горожанам" стать самой результативной командой Премьер-Лиги третий сезон подряд.



Примечательно, что Де Брюйне — третий за последние девять сезонов бельгиец, признанный лучшим игроком дивизиона. Прежде эта награда доставалась Венсану Компани в 2011/12 и Эдену Азару в 2014/15.



Добавим, что победитель в этой номинации определялся с помощью голосования болельщиков, 20 капитанов команд Премьер-Лиги и панели экспертов.