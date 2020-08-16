Фердинанд раскритиковал тактику Гвардиолы на матч с "Лионом"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за выбор тактики на матч Лиги Чемпионов против "Лиона".

Накануне "Сити" завершил свой путь в Лиге Чемпионов, проиграв "Лиону" 1:3 на стадии 1/4 финала. На этот матч Гвардиола избрал схему 3-5-2, с тремя центральными защитниками и двумя вингбеками.



Из-за этой тактики Рияд Махрез и Давид Сильва появились на замену только во втором тайме, а Бернарду Силва и Фил Фоден провели все 90 минут в запасе.



По мнению Фердинанда, Гвардиола является главным виновником вылета "Сити" из турнира. По мнению Рио, каталонец допустил большую ошибку, отказавшись от привычной схемы 4-3-3.



"В каждом матче после возобновления Лиги Чемпионов выходящие на замену игроки проявляли себя. Теперь это такой важный аспект, учитывая твою глубину состава".



"Он может пенять только на себя, если мы говорим о выборе состава на игру и изменении схемы. Самые креативные игроки остались за пределам поля, а с выходом Махреза он выглядели гораздо лучше".



"Ставка на высокую линию обороны была суицидальной и предопределила их провал. Они оборонялись нерешительно и наивно".



"Это определенно будет сидеть у них в голове. Теперь им нужно отряхнуться и начать все заново", — сообщил Фердинанд BT Sport.