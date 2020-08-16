Фердинанд раскритиковал тактику Гвардиолы на матч с "Лионом"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за выбор тактики на матч Лиги Чемпионов против "Лиона".
Накануне "Сити" завершил свой путь в Лиге Чемпионов, проиграв "Лиону" 1:3 на стадии 1/4 финала. На этот матч Гвардиола избрал схему 3-5-2, с тремя центральными защитниками и двумя вингбеками.
Из-за этой тактики Рияд Махрез и Давид Сильва появились на замену только во втором тайме, а Бернарду Силва и Фил Фоден провели все 90 минут в запасе.
По мнению Фердинанда, Гвардиола является главным виновником вылета "Сити" из турнира. По мнению Рио, каталонец допустил большую ошибку, отказавшись от привычной схемы 4-3-3.
"В каждом матче после возобновления Лиги Чемпионов выходящие на замену игроки проявляли себя. Теперь это такой важный аспект, учитывая твою глубину состава".
"Он может пенять только на себя, если мы говорим о выборе состава на игру и изменении схемы. Самые креативные игроки остались за пределам поля, а с выходом Махреза он выглядели гораздо лучше".
"Ставка на высокую линию обороны была суицидальной и предопределила их провал. Они оборонялись нерешительно и наивно".
"Это определенно будет сидеть у них в голове. Теперь им нужно отряхнуться и начать все заново", — сообщил Фердинанд BT Sport.
16.08.2020 12:00
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