Гвардиола прокомментировал промах Стерлинга

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал чудовищный промах своего вингера Рахима Стерлинга в матче Лиги Чемпионов против "Лиона".

В концовке субботнего четвертьфинала Лиги Чемпионов Стерлинг упустил потрясающую возможность сделать счет 2:2, направив мяч выше перекладины с линии вратарской.



Расплата за этот промах наступила немедленно — в ответной атаке Мусса Дембеле забил третий гол "Лиона" и похоронил надежды "горожан" на трофей (1:3).



Во время игры казалось, что Гвардиола был шокирован промахом еще сильнее, чем Стерлинг. По мнению каталонского тренера, такие моменты упускать нельзя.



"В этой ситуации ты должен забивать, переводя игру в экстра-таймы, но вместо этого мы пропустили третий гол, и для нас все было кончено. Мы создали больше моментов и нанесли больше ударов".



"Я не видел его (Стерлинга). Игроки поговорят друг с другом уже в отеле. В раздевалке все грустят, поэтому мы поговорим в отеле".



"Однако это часть игры. Мы знаем, что в такого рода соревнованиях нельзя пропускать голы. Второй пропущенный гол не был обязательным и случился после ошибки с пасом".



"Статистика говорит, что мы были хороши — мы превзошли соперника по всем показателям, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.





