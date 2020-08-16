Гвардиола прокомментировал промах Стерлинга
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал чудовищный промах своего вингера Рахима Стерлинга в матче Лиги Чемпионов против "Лиона".
В концовке субботнего четвертьфинала Лиги Чемпионов Стерлинг упустил потрясающую возможность сделать счет 2:2, направив мяч выше перекладины с линии вратарской.
Расплата за этот промах наступила немедленно — в ответной атаке Мусса Дембеле забил третий гол "Лиона" и похоронил надежды "горожан" на трофей (1:3).
Во время игры казалось, что Гвардиола был шокирован промахом еще сильнее, чем Стерлинг. По мнению каталонского тренера, такие моменты упускать нельзя.
"В этой ситуации ты должен забивать, переводя игру в экстра-таймы, но вместо этого мы пропустили третий гол, и для нас все было кончено. Мы создали больше моментов и нанесли больше ударов".
"Я не видел его (Стерлинга). Игроки поговорят друг с другом уже в отеле. В раздевалке все грустят, поэтому мы поговорим в отеле".
"Однако это часть игры. Мы знаем, что в такого рода соревнованиях нельзя пропускать голы. Второй пропущенный гол не был обязательным и случился после ошибки с пасом".
"Статистика говорит, что мы были хороши — мы превзошли соперника по всем показателям, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Raheem Sterling missed this chance, and exactly 59 seconds later Dembèlè scored to make it 3-1 to Lyon.— LDN (@LDNFootbalI) August 15, 2020
Football can be cruel. Unbelievable. pic.twitter.com/3K7wVO12zJ
16.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
Помню, как Торрес промазал по пустым, если не ошибаюсь, в матче с МЮ было)
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ладно джеррард упал, но тут по пустым воротам в двух метров не попасть в ответственнейшем матче
дайте фотку как он плачет. была же где-т в интернетах его обиженная тяпка
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Камон сити, камон! 0 финалов, НОЛЬ!!!! Угага-угага!!!
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Никогда этой голубой помойке не выиграть лч, хоть еще миллиарды фунтов киньте, как сосут в Европе так и будут и даже лысая подружка Фигу не поможет.Ору с е6ланов
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Роналдо так же Сандерленду мазал.
А вообще так и надо этой негриле.
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И этот лошара ещё и денег уебаццо стоит, впрочем уже не стоит.
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Е*ать дебил
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это потому что расисты сделали ворота белого цвета, вот и всё))
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