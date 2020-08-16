Гвардиола прокомментировал промах Стерлинга

Рахим Стерлинг Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал чудовищный промах своего вингера Рахима Стерлинга в матче Лиги Чемпионов против "Лиона".

В концовке субботнего четвертьфинала Лиги Чемпионов Стерлинг упустил потрясающую возможность сделать счет 2:2, направив мяч выше перекладины с линии вратарской.

Расплата за этот промах наступила немедленно — в ответной атаке Мусса Дембеле забил третий гол "Лиона" и похоронил надежды "горожан" на трофей (1:3).

Во время игры казалось, что Гвардиола был шокирован промахом еще сильнее, чем Стерлинг. По мнению каталонского тренера, такие моменты упускать нельзя.

"В этой ситуации ты должен забивать, переводя игру в экстра-таймы, но вместо этого мы пропустили третий гол, и для нас все было кончено. Мы создали больше моментов и нанесли больше ударов".

"Я не видел его (Стерлинга). Игроки поговорят друг с другом уже в отеле. В раздевалке все грустят, поэтому мы поговорим в отеле".

"Однако это часть игры. Мы знаем, что в такого рода соревнованиях нельзя пропускать голы. Второй пропущенный гол не был обязательным и случился после ошибки с пасом".

"Статистика говорит, что мы были хороши — мы превзошли соперника по всем показателям, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Лион, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 16.08.2020 12:08 # iceteam
    Помню, как Торрес промазал по пустым, если не ошибаюсь, в матче с МЮ было)

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  2. superperez101 16.08.2020 11:56 # superperez101
    ладно джеррард упал, но тут по пустым воротам в двух метров не попасть в ответственнейшем матче
    дайте фотку как он плачет. была же где-т в интернетах его обиженная тяпка

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  3. newiskander 16.08.2020 11:54 # newiskander
    Камон сити, камон! 0 финалов, НОЛЬ!!!! Угага-угага!!!

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  4. liverpoolec23 16.08.2020 11:47 # liverpoolec23
    Никогда этой голубой помойке не выиграть лч, хоть еще миллиарды фунтов киньте, как сосут в Европе так и будут и даже лысая подружка Фигу не поможет.Ору с е6ланов

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  5. ganinilyha 16.08.2020 11:24 # ganinilyha
    Роналдо так же Сандерленду мазал.
    А вообще так и надо этой негриле.

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  6. jjflash68 16.08.2020 11:15 # jjflash68
    И этот лошара ещё и денег уебаццо стоит, впрочем уже не стоит.

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  7. ilovemanutd 16.08.2020 11:02 # ilovemanutd
    Е*ать дебил

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  8. scauzer11 16.08.2020 11:02 # scauzer11
    это потому что расисты сделали ворота белого цвета, вот и всё))

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