Анонс матча "Севилья" — "Манчестер Юнайтед"

В воскресенье вечером "Манчестер Юнайтед" поспорит с "Севильей" за выход в финал Лиги Европы.

Мечты поклонников английского футбола о дерби Манчестера в матче за Суперкубок Европы были разрушены поражением "Манчестер Сити" от "Лиона" со счетом 1:3 в четвертьфинале Лиги Чемпионов накануне вечером.



Теперь "Юнайтед" остался последним представителем Англии в еврокубках и может выиграть свой первый трофей со времен триумфа в Лиге Европы в сезоне 2016/17.



Для Оле Гуннара Сульшера бестрофейная серия длится еще дольше — с Кубка Норвегии, который он взял с "Мольде" в 2013 году.



"Юнайтед" имел на сутки больше для подготовки к полуфиналу, но сыграл против "Копенгагена" 120 минут, в отличие от "Севильи", которая управилась с "Вулверхэмптоном" без экстра-таймов.



- "Юнайтед" продвигался дальше в каждом из четырех своих последних полуфиналов в еврокубках (в 2008, 2009, 2011 и 2017 годах), два раза из четырех завоевав трофей.



- Прежде "Юнайтед" и "Севилья" пересекались друг с другом лишь в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2017/18. "Красные дьяволы" сыграли без голов в Испании и уступили дома 1:2.



- В этом сезоне "Юнайтед" заработал 21 пенальти во всех турнирах, и по этому показателю "дьяволам" нет равных в топ-5 европейских чемпионатов.



- Три последних раза добираясь до полуфинала Лиги Европы, "Севилья" выигрывала этот турнир (2014, 2015, 2016).



- В 20 последних противостояниях в плей-офф Лиги Европы "Севилья" вылетела лишь однажды, уступив 6:5 по суме двух матчей "Славии" в 1/8 финала сезона 2018/19.



- Сульшер выиграл 49 из своих 89 матчей у руля "Юнайтед". Еще одна победа позволит ему достичь рубежа в 50 быстрее всех своих предшественников, кроме Эрнеста Мэнгналла (78) и Жозе Моуриньо (81).



- Бруну Фернандеш поучаствовал в 11 голах в этом розыгрыше Лиги Европы (за "Юнайтед" и "Спортинг") — больше всех.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен травмированных защитников Люка Шоу, Фила Джонса и Акселя Туанзебе. Ранее Сульшер намекал, что может поставить Давида Де Хеа вместо Серхио Ромеро в ворота на поздних стадиях Лиги Европы.



Лига Европы. 1/2 финала

"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция