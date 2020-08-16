"Челси" близок к покупке Льюиса Данка

"Челси" близок к приобретению центрального защитника "Брайтона" Льюиса Данка за 40 миллионов фунтов.

После сезона 2019/20 у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда остались большие претензии не только к голкиперу Кепе Аррисабалаге, но и к защитникам — команда пропустила ужасающее количество мячей в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



В идеале Лэмпард хотел бы укрепить центр обороны Декланом Райсом из "Вест Хэма", однако этот трансфер маловероятен ввиду своей дороговизны и вынуждает "синих" искать более реалистичные варианты.



Таковым может стать 28-летний Данк, лучший и самый надежный игрок "Брайтона" в те три сезона, что "чайки" выступают в Премьер-Лиге, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.



Данк находится в системе "Брайтона" с 10 лет, но при этом всю свою жизнь является фанатом "Челси". Кумир Льюиса — это Джон Терри, а также он дал своей собаке кличку Дидье — в честь другой легенды "синих", Дидье Дрогба.