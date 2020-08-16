"Сити" надеется заполучить Месси, если тот покинет "Барселону"

Лионель Месси "Манчестер Сити" будет главным претендентом на нападающего Лионеля Месси, если тот решит покинуть "Барселону" этим летом.

Как и "Сити", "Барселона" на текущей неделе завершила свое выступление в Лиге Чемпионов, причем сделала это в унизительной манере, уступив "Баварии" в четвертьфинале со счетом 2:8.

Это сокрушительное поражение лишь показало глубину кризиса, в котором находится каталонский клуб. По слухам, сложившаяся на "Ноу Камп" ситуация заставила Месси серьезно задуматься о своем будущем.

Если на закате своей футбольной карьеры Лионель решит откликнуться на новый вызов, у него будет предостаточно вариантов, однако на "Этихад" есть уверенность, что персона главного тренера Хосепа Гвардиолы поможет "Сити" заполучить 32-летнего аргентинца.

Как сообщает Daily Mirror, контракт Месси позволяет Лионелю уйти из "Барселоны" свободным агентом. "Горожане" лишь ждут сигнала от действующего обладателя "Золотого мяча".


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 07:00

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