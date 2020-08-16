"Сити" надеется заполучить Месси, если тот покинет "Барселону"

"Манчестер Сити" будет главным претендентом на нападающего Лионеля Месси, если тот решит покинуть "Барселону" этим летом.

Как и "Сити", "Барселона" на текущей неделе завершила свое выступление в Лиге Чемпионов, причем сделала это в унизительной манере, уступив "Баварии" в четвертьфинале со счетом 2:8.



Это сокрушительное поражение лишь показало глубину кризиса, в котором находится каталонский клуб. По слухам, сложившаяся на "Ноу Камп" ситуация заставила Месси серьезно задуматься о своем будущем.



Если на закате своей футбольной карьеры Лионель решит откликнуться на новый вызов, у него будет предостаточно вариантов, однако на "Этихад" есть уверенность, что персона главного тренера Хосепа Гвардиолы поможет "Сити" заполучить 32-летнего аргентинца.



Как сообщает Daily Mirror, контракт Месси позволяет Лионелю уйти из "Барселоны" свободным агентом. "Горожане" лишь ждут сигнала от действующего обладателя "Золотого мяча".