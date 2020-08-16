"Вест Хэм" отказался от обмена Райса на Баркли и Батшуайи

"Вест Хэм" отклонил предложение по обмену игроками от "Челси", который жаждет заполучить полузащитника "молотобойцев" Деклана Райса.

Райс, отчисленный из академии "Челси" в возрасте 14 лет, является одной из главных целей наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда на это трансферное окно.



По слухам, Лэмпард собирается переквалифицировать 21-летнего англичанина в центрального защитника, укрепив этим свою оборону, к которой были огромные претензии в сезоне 2019/20.



Как утверждает The Times, "Челси" уже установил контакт с "Вест Хэмом" и предложил главному тренеру "молотобойцев" Дэвиду Мойесу его бывшего подопечного по "Эвертону" Росса Баркли, а также Мичи Батшуайи.



Однако "Вест Хэм" отклонил это предложение об обмене и не собирается расставаться с Райсом этим летом.