"Вест Хэм" отказался от обмена Райса на Баркли и Батшуайи

Деклан Райс "Вест Хэм" отклонил предложение по обмену игроками от "Челси", который жаждет заполучить полузащитника "молотобойцев" Деклана Райса.

Райс, отчисленный из академии "Челси" в возрасте 14 лет, является одной из главных целей наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда на это трансферное окно.

По слухам, Лэмпард собирается переквалифицировать 21-летнего англичанина в центрального защитника, укрепив этим свою оборону, к которой были огромные претензии в сезоне 2019/20.

Как утверждает The Times, "Челси" уже установил контакт с "Вест Хэмом" и предложил главному тренеру "молотобойцев" Дэвиду Мойесу его бывшего подопечного по "Эвертону" Росса Баркли, а также Мичи Батшуайи.

Однако "Вест Хэм" отклонил это предложение об обмене и не собирается расставаться с Райсом этим летом.


Метки Баркли, Батшуайи, Вест Хэм, Райс, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2020 00:05

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  1. sausage 16.08.2020 00:38 # sausage
    Ладно в Челси наркоманы засели с такими предложениями, но они что, и руководство ВХЮ считают такими же?

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  2. rtrt 16.08.2020 00:12 # rtrt
    Завидую пенсам грамотно усиливаются Вернер Зиеш, Хаверц ещё этот крайний защитник из Лестера, если Раиса и Облака купят АПЛ почти у них, а наши как всегда спят купила какого-то ноунейма из Греции очкастый сука когда будут нормальные покупки чую из-за твоего характера ебучего в ЛЕ даже не попадём

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