Владимир Ивич возглавил "Уотфорд"

"Уотфорд" определился с человеком, который будет решать задачу по возвращению клуба в Премьер-Лигу, назначив на должность главного тренера Владимира Ивича.

Напомним, за два тура до завершения сезона 2019/20 "Уотфорд" уволил Найджела Пирсона. Отчаянная попытка руководства встряхнуть команду на финише провалилась — "шершни" проиграли два оставшихся матча и отправились в Чемпионшип.



Теперь тренировать "Уотфорд" будет Ивич, который заключил контракт на один год с опцией продления на 12 месяцев.



Два последних сезона 43-летний серб провел в "Маккаби Тель-Авив", с которым дважды выиграл чемпионат Израиля. А в кампании 2016/17 Владимир брал Кубок Греции с ПАОКом.



"В первую очередь у меня большие ожидания в отношении себя и своего тренерского штаба. Я впервые в Англии, и мне нужно как можно быстрее адаптироваться, чтобы принести максимальную пользу клубу, который очень важен для меня", — сообщил Ивич.