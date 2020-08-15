"Арсенал" расследует трансфер Пепе
"Арсенал" начал внутреннее расследование по поводу трансфера вингера Николя Пепе прошлым летом.
Ранее в субботу "Арсенал" объявил об уходе из клуба спортивного директора Рауля Санллехи. Это случилось на следующий день после подписания трехлетнего контракта с Виллианом, однако бразильский вингер здесь не при чем.
Внезапный уход Санллехи может быть связан с приобретением Пепе у "Лилля" за рекордные для "канониров" 72 миллиона фунтов.
Как сообщает ESPN, на "Эмирейтс" не жалеют о приобретении 25-летнего ивуарийца, но при этом недоумевают, почему решили заплатить так много.
"Арсенал" сразу же выписал "Лиллю" чек на 20 млн. фунтов, оставшиеся 52 млн. согласившись выплачивать в течение пяти лет, и теперь боссы лондонского клуба хотят проанализировать процесс переговоров и установить ответственных людей.
15.08.2020 22:05
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Все равно что ваша жена купила Феррари без вашего ведома в рассрочку, а потом понимаете что вы живете в деревне...
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Что за куйню придумали? Не он же один этот трансфер провернул! Идиоты конченые....
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мю должен так каждый трансфер сафа расследовать. особенно бебе
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Людвиг Аристархович в шоке.
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Челси должен так трансфер Кепы расследовать
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в кои то веки оформили трансфер на большую сумму ...
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норм фото)
проснулись бл, поздно пить боржоми
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Купить игрока за много денег, и спустя год после покупки начать разбираться и анализировать не много ли заплатили и почему это произошло. Гениально
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