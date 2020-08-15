"Арсенал" расследует трансфер Пепе

Николя Пепе "Арсенал" начал внутреннее расследование по поводу трансфера вингера Николя Пепе прошлым летом.

Ранее в субботу "Арсенал" объявил об уходе из клуба спортивного директора Рауля Санллехи. Это случилось на следующий день после подписания трехлетнего контракта с Виллианом, однако бразильский вингер здесь не при чем.

Внезапный уход Санллехи может быть связан с приобретением Пепе у "Лилля" за рекордные для "канониров" 72 миллиона фунтов.

Как сообщает ESPN, на "Эмирейтс" не жалеют о приобретении 25-летнего ивуарийца, но при этом недоумевают, почему решили заплатить так много.

"Арсенал" сразу же выписал "Лиллю" чек на 20 млн. фунтов, оставшиеся 52 млн. согласившись выплачивать в течение пяти лет, и теперь боссы лондонского клуба хотят проанализировать процесс переговоров и установить ответственных людей.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 22:05

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Последние комментарии:




  1. ataman 15.08.2020 23:21 # ataman
    Все равно что ваша жена купила Феррари без вашего ведома в рассрочку, а потом понимаете что вы живете в деревне...

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  2. chelsiukpro 15.08.2020 22:55 # chelsiukpro
    Что за куйню придумали? Не он же один этот трансфер провернул! Идиоты конченые....

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  3. wilegend 15.08.2020 22:39 # wilegend
    мю должен так каждый трансфер сафа расследовать. особенно бебе

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  4. brown-ale 15.08.2020 22:34 # brown-ale
    Людвиг Аристархович в шоке.

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  5. gio 15.08.2020 22:32 # gio
    Челси должен так трансфер Кепы расследовать

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  6. yamateh 15.08.2020 22:32 # yamateh
    в кои то веки оформили трансфер на большую сумму ...

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  7. mancunia-planet 15.08.2020 22:15 # mancunia-planet
    норм фото)
    проснулись бл, поздно пить боржоми

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  8. muaxaxaxa 15.08.2020 22:13 # muaxaxaxa
    Купить игрока за много денег, и спустя год после покупки начать разбираться и анализировать не много ли заплатили и почему это произошло. Гениально

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