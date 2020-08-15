"Арсенал" расследует трансфер Пепе

"Арсенал" начал внутреннее расследование по поводу трансфера вингера Николя Пепе прошлым летом.

Ранее в субботу "Арсенал" объявил об уходе из клуба спортивного директора Рауля Санллехи. Это случилось на следующий день после подписания трехлетнего контракта с Виллианом, однако бразильский вингер здесь не при чем.



Внезапный уход Санллехи может быть связан с приобретением Пепе у "Лилля" за рекордные для "канониров" 72 миллиона фунтов.



Как сообщает ESPN, на "Эмирейтс" не жалеют о приобретении 25-летнего ивуарийца, но при этом недоумевают, почему решили заплатить так много.



"Арсенал" сразу же выписал "Лиллю" чек на 20 млн. фунтов, оставшиеся 52 млн. согласившись выплачивать в течение пяти лет, и теперь боссы лондонского клуба хотят проанализировать процесс переговоров и установить ответственных людей.