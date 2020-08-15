"Ньюкасл" заинтересован в Смоллинге

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга.

Приход на "Олд Траффорд" Харри Магуайра прошлым летом заставил Смоллинга отправиться в "Рому" на правах аренды. Крис очень хорошо освоился в Италии, сыграв 37 матчей за римлян.



Однако "Рома" финишировала только на пятом месте в Серии А, без Лиги Чемпионов и в условиях экономического кризиса не сумев выкупить 30-летнего англичанина у "Юнайтед".



Смоллинг уже вернулся на "Олд Траффорд", где у него остается два года по контракту, и Sky Sports утверждает, что "красные дьяволы" открыты к предложениям насчет Криса.



По информации издания, Смоллинг находится во главе списка желанных целей наставника "Ньюкасла" Стива Брюса, который собирается делать ставку на британских игроков при работе на трансферном рынке этим летом.