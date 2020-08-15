Фернандеш считает, что ему далеко до Кантона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что пока не заслуживает сравнений с легендой клуба Эриком Кантона.

После своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в 21 матче за "Юнайтед".



Пенальти Бруну против "Копенгагена" в минувший понедельник позволил "красным дьяволам" достичь полуфинальной стадии Лиги Европы и приблизиться к своему первому трофею при Оле Гуннаре Сульшере.



Оценивая эффект Фернандеша на игру команды, болельщики "Юнайтед" со стажем часто вспоминают приход Кантона из "Лидса" в 1992 году, однако сам Бруну считает такие параллели преждевременными.



"Мне очень приятно это слышать, но Кантона был удивительным игроком для этого клуба, и мне нужно сделать гораздо, гораздо, гораздо больше, чтобы сравнивать себя с ним".



"Я очень рад быть здесь, но я не удовлетворен. "Манчестер Юнайтед" привык выигрывать трофеи, и я пришел в клуб, чтобы выигрывать трофеи".



"Я буду очень рад, если мы завершим сезон победой в Лиге Европы", — цитирует Фернандеша Evening Standard.