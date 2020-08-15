"Лилль" подтвердил, что собирается продать Габриэля
Президент "Лилля" Жерар Лопез подтвердил, что его клуб готовится продать защитника Габриэля Магальяэса.
На протяжении последних недель и месяцев Габриэля сватали в различные европейские клубы, включая "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
По слухам, сейчас представители Премьер-Лиги находятся позади "Наполи" в борьбе за 22-летнего бразильца, и "Лилль" надеется вскоре снять интригу.
"Мы работаем по очень простому принципу. Мы объясняем ему и его окружению, его агенту, что мы ожидаем получить за него, и когда поступают соответствующие предложения, выбор за ним".
"Именно так и вышло, мы сказали ему: в конце концов тебе нужно принять решение, мы не давим на тебя".
"Мы лишь слегка помогаем ему, говоря: "Мы думаем, что такой-то тренер или клуб, возможно, подойдет тебе", — сообщил Лопез BBC.
15.08.2020 19:00
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