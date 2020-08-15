"Лилль" подтвердил, что собирается продать Габриэля

Президент "Лилля" Жерар Лопез подтвердил, что его клуб готовится продать защитника Габриэля Магальяэса.

На протяжении последних недель и месяцев Габриэля сватали в различные европейские клубы, включая "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".



По слухам, сейчас представители Премьер-Лиги находятся позади "Наполи" в борьбе за 22-летнего бразильца, и "Лилль" надеется вскоре снять интригу.



"Мы работаем по очень простому принципу. Мы объясняем ему и его окружению, его агенту, что мы ожидаем получить за него, и когда поступают соответствующие предложения, выбор за ним".



"Именно так и вышло, мы сказали ему: в конце концов тебе нужно принять решение, мы не давим на тебя".



"Мы лишь слегка помогаем ему, говоря: "Мы думаем, что такой-то тренер или клуб, возможно, подойдет тебе", — сообщил Лопез BBC.