Алан Смит считает приход Виллиана плохой новостью для Пепе

Бывший нападающий "Арсенала" Алан Смит считает, что приглашение вингера Виллиана ставит под удар Николя Пепе.

Накануне "канониры" объявили о подписании трехлетнего контракта с Виллианом, зарплата которого на "Эмирейтс", по слухам, будет достигать 220 тысяч фунтов в неделю.



Виллиан, со своей универсальностью, определенно повысит конкуренцию в линии атаки "Арсенала", и в связи с этим Смит переживает за перспективы Пепе, который обошелся клубу в рекордные 72 млн. фунтов прошлым летом.



"Насчет одной вещи можно говорить уверенно. Виллиан играет на правом краю атаки, и это немедленно вызывает вопросы насчет Николя Пепе, который был куплен за непомерную сумму год назад".



"Пока ивуарийский вингер мечется между горячим и холодным, и эта нестабильность — не самое лучшее качество для Артеты. Его талант не подвергается сомнению, но Пепе должен прибавить, если собирается здесь выжить, потому что Виллиан обеспечит опыт и мастерство на правом краю — в краткосрочной перспективе, как минимум", — сообщил Смит Sky Sports.