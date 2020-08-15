Алан Смит считает приход Виллиана плохой новостью для Пепе

Николя Пепе Бывший нападающий "Арсенала" Алан Смит считает, что приглашение вингера Виллиана ставит под удар Николя Пепе.

Накануне "канониры" объявили о подписании трехлетнего контракта с Виллианом, зарплата которого на "Эмирейтс", по слухам, будет достигать 220 тысяч фунтов в неделю.

Виллиан, со своей универсальностью, определенно повысит конкуренцию в линии атаки "Арсенала", и в связи с этим Смит переживает за перспективы Пепе, который обошелся клубу в рекордные 72 млн. фунтов прошлым летом.

"Насчет одной вещи можно говорить уверенно. Виллиан играет на правом краю атаки, и это немедленно вызывает вопросы насчет Николя Пепе, который был куплен за непомерную сумму год назад".

"Пока ивуарийский вингер мечется между горячим и холодным, и эта нестабильность — не самое лучшее качество для Артеты. Его талант не подвергается сомнению, но Пепе должен прибавить, если собирается здесь выжить, потому что Виллиан обеспечит опыт и мастерство на правом краю — в краткосрочной перспективе, как минимум", — сообщил Смит Sky Sports.


Метки Арсенал, Виллиан, Пепе, Смит

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 676

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 15.08.2020 18:30 # vyrentz
    По-настоящему плохой новостью был приход самого Пепе

    (ответить)

  2. chelsiukpro 15.08.2020 18:24 # chelsiukpro
    Что там по схемкам канониры?
    Обама...Ляка...Вилли как то так наверное...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: