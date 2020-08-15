"Челси" уверен, что договорится по Чилуэллу

"Челси" уверен в приобретении левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла в это трансферное окно.

Несмотря на слухи о том, что "Лестер" просит за Чилуэлла более 80 миллионов фунтов, что сделало бы Бена самым дорогим защитником в мире, Daily Mail утверждает, что "Челси" продвигается в переговорах о покупке 23-летнего англичанина.



Интерес к Чилуэллу также проявляет "Манчестер Сити", однако четвертая команда завершившегося сезона Премьер-Лиги называется "явным фаворитом" в борьбе за Чилуэлла.



На "Стэмфорд Бридж" уверены, что им удастся сбить цену за Чилуэлла до разумной отметки. Сам Бен заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда.