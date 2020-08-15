"Челси" уверен, что договорится по Чилуэллу

Бен Чилуэлл "Челси" уверен в приобретении левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла в это трансферное окно.

Несмотря на слухи о том, что "Лестер" просит за Чилуэлла более 80 миллионов фунтов, что сделало бы Бена самым дорогим защитником в мире, Daily Mail утверждает, что "Челси" продвигается в переговорах о покупке 23-летнего англичанина.

Интерес к Чилуэллу также проявляет "Манчестер Сити", однако четвертая команда завершившегося сезона Премьер-Лиги называется "явным фаворитом" в борьбе за Чилуэлла.

На "Стэмфорд Бридж" уверены, что им удастся сбить цену за Чилуэлла до разумной отметки. Сам Бен заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда.


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 17:00

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  1. frankylamp 15.08.2020 17:13 # frankylamp
    лучше бы конечно диня или регильона, ну или на крайняк тальяфико, чем брита в мешке за 80 мультов...

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