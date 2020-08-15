"Шеффилд Юнайтед" согласовал стоимость Рамсдейла

"Шеффилд Юнайтед" согласовал компенсацию за голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла.

Два последних сезона ворота "клинков" защищал Дин Хендерсон и делал это блестяще, однако "Манчестер Юнайтед" не отправит своего воспитанника в Шеффилд на третий год.



Свидетельством этому является стремление клуба с "Брамалл Лэйн" обзавестись новым первым номером. "Вишенки" отклонили первое предложение "Шеффилда" в размере 12 миллионов фунтов, но на компенсацию в 18.5 млн. фунтов "неохотно согласились", сообщает The Athletic.



В январе 2017 Рамсдейл переходил в "Борнмут" как раз из "Шеффилда", и "клинки" должны были получить 15 процентов с последующей перепродажи Аарона "вишенками", но поскольку голкипер возвращается на "Брамалл Лэйн", эта опция просто упраздняется, что виртуально увеличивает стоимость голкипера примерно до 21 млн. фунтов.



Конечно, "клинкам" помогло то, что "Борнмут" вылетел из Премьер-Лиги по итогам сезона 2019/20. 22-летний Рамсдейл — один из нескольких игроков, которые должны покинуть "Виталити" этим летом.