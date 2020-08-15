Спортивный директор "Арсенала" ушел из клуба
"Арсенал" объявил об уходе со своего поста спортивного директора клуба Рауля Санллехи — без объяснения причин.
Санллехи присоединился к лондонскому клубу в феврале 2018 в качестве руководителя департамента футбольных операций, а после ухода с "Эмирейтс" исполнительного директора Ивана Газидиса стал спортивным директором.
Как гласит официальное заявление "Арсенала", клуб не будет назначать другого человека на место экс-директора "Барселоны", а бразды правления на себя примет Винай Венкатешам.
Венкатешам трудится в "Арсенале" с 2010 года, а в 2018, одновременно с назначением Санллехи на должность спортивного директора, стал управляющим директором, до этого имея статус коммерческого директора.
Примечательно, что Санллехи уходит из клуба немедленно — на следующий день после подписания внушительного контракта с вингером Виллианом. Никаких объяснений со стороны "Арсенала" или самого Рауля не последовало — стороны ограничились дежурными словами благодарности в адрес друг друга.
"Я горжусь и доволен тем вкладом, который сделал на благо "Арсенала" за последние три года, и я предвкушаю будущие успехи клуба".
"Что касается меня, то я собираюсь сделать перерыв и побыть с семьей и друзьями, прежде чем откликнусь на новый вызов, продолжая поддерживать "Арсенал", — сообщил Санллехи.
15.08.2020 15:00
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Зачем вам вообще кто-то, пускай всем рулит Киа. Тем более, К5 красивый вышел.
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Ну чё 56 уже....кто слейдуший
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В компании «Элит Перформанс Партнерс» (кадровое агентство, поставляющее высококвалифицированные кадры для спортивных организаций) спортивного директора рассматривают как некий «мост» между СЕОи главным тренером команды. То есть человек, который балансирует между коммерческой и спортивной составляющей успеха футбольного клуба.
Такой специалист должен понимать и уметь разговаривать как на языке спорта, так и понимать бизнес-процессы футбольного клуба. Он или она связывает воедино все активности клуба в общее видение и стратегию.
Зачем он нужен если клубом владеет один человек?
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...вклад на благо Арсенала, который сделал за последние три года..."
Вот это сильно, в одной фразе столько противоречий. Арсенал так сднил вопреки его вкладу?
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