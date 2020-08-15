Спортивный директор "Арсенала" ушел из клуба

"Арсенал" объявил об уходе со своего поста спортивного директора клуба Рауля Санллехи — без объяснения причин.

Санллехи присоединился к лондонскому клубу в феврале 2018 в качестве руководителя департамента футбольных операций, а после ухода с "Эмирейтс" исполнительного директора Ивана Газидиса стал спортивным директором.



Как гласит официальное заявление "Арсенала", клуб не будет назначать другого человека на место экс-директора "Барселоны", а бразды правления на себя примет Винай Венкатешам.



Венкатешам трудится в "Арсенале" с 2010 года, а в 2018, одновременно с назначением Санллехи на должность спортивного директора, стал управляющим директором, до этого имея статус коммерческого директора.



Примечательно, что Санллехи уходит из клуба немедленно — на следующий день после подписания внушительного контракта с вингером Виллианом. Никаких объяснений со стороны "Арсенала" или самого Рауля не последовало — стороны ограничились дежурными словами благодарности в адрес друг друга.



"Я горжусь и доволен тем вкладом, который сделал на благо "Арсенала" за последние три года, и я предвкушаю будущие успехи клуба".



"Что касается меня, то я собираюсь сделать перерыв и побыть с семьей и друзьями, прежде чем откликнусь на новый вызов, продолжая поддерживать "Арсенал", — сообщил Санллехи.