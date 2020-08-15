Синклер считает, что Облак сделает "Челси" претендентом на титул

Экс-защитник "Челси" Фрэнк Синклер считает, что приобретение голкипера "Атлетико" Яна Облака сделало бы "синих" претендентом на титул Премьер-Лиги.

Концовка сезона Премьер-Лиги и финал Кубка Англии не оставили никаких сомнений насчет того, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге.



Ожидается, что Лэмпард попытается обзавестись новым первым номером в это трансферное окно, и на "Стэмфорд Бридж" уже сватают многих голкиперов, включая Андре Онану, Дина Хендерсона, Ника Поупа и Марк-Андре Тер Штегена.



Однако Синклеру кажется, что "Челси" нужен Облак, несмотря на дороговизну этого трансфера. С такого рода голкипером "синие" смогут на равных соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", убежден Фрэнк.



"Это не секрет, что Фрэнк потерял веру в Кепу. Тот совершил ряд больших ошибок в своих последних матчах".



"Однако вы должны помнить, что он все еще очень молодой голкипер. Его возраст остается в тени его ценника в 71 миллион фунтов, но факт в том, что он довольно неопытен на взрослом уровне, а стандарты для него установлены очень высоко".



"В то же время, если у "Челси" есть возможность пригласить Яна Облака, то нужно это сделать, чтобы соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". "Челси" нужен голкипер того же уровня, и Ян Облак дал бы им это", — сообщил Синклер Gentingbet.