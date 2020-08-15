Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.

Новая выездная форма "красных дьяволов" изготовлена в черном цвете со специальным нарисованным от руки узором, являющимся отсылкой к альбому рок-группы Joy Division 1979 года, и акцентными белыми деталями.

Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит продукт своего технического спонсора уже в полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" в Кельне в воскресенье вечером.

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 877

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Последние комментарии:




  1. scholes22 15.08.2020 14:21 # scholes22
    Косят под КОРОЛЕЙ, но это всего лишь шумные соседи

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  2. gormartin 15.08.2020 14:03 # gormartin
    как будто собака абрамовича посрала

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  3. vyrentz 15.08.2020 13:50 # vyrentz
    Автобус, как символично

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  4. mancunia-planet 15.08.2020 13:40 # mancunia-planet
    Не в обтяг как у пидров

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  5. rashford39 15.08.2020 13:35 # rashford39
    Форма просто огонь, пиздато

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  6. abrec 15.08.2020 13:18 # abrec
    Это велюр ?

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  7. stevens 15.08.2020 13:13 # stevens
    Педики в автобусе. Фу, сука.

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  8. unclearness 15.08.2020 13:10 # unclearness
    Форма как форма
    Уровень безвкусия который поставили гпенсы, уже вряд ли кто то превозойдет

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  9. melwood-lfc 15.08.2020 13:09 # melwood-lfc
    Щас бы лого Шевроле нива носить мда

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  10. bezviz 15.08.2020 13:08 # bezviz
    пенальдеш на фото: "судья ну поставь пенку, ну плизки"

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  11. bezviz 15.08.2020 13:08 # bezviz
    у мю вечно тряпки половые

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  12. brown-ale 15.08.2020 13:06 # brown-ale
    Автобус символизирует выезд или тактику?

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  13. superglor 15.08.2020 13:05 # superglor
    Групповое фото в автобусе... Ну могли же заменить Рэшфорда на какого-нибудь Магуайра, зачем испортили фото?

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  14. jabajaba 15.08.2020 13:04 # jabajaba
    это форма или тряпка половая....у кур из говна и то лучше будет

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