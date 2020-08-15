Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.
Новая выездная форма "красных дьяволов" изготовлена в черном цвете со специальным нарисованным от руки узором, являющимся отсылкой к альбому рок-группы Joy Division 1979 года, и акцентными белыми деталями.
Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит продукт своего технического спонсора уже в полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" в Кельне в воскресенье вечером.
15.08.2020 13:00
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Косят под КОРОЛЕЙ, но это всего лишь шумные соседи
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как будто собака абрамовича посрала
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Автобус, как символично
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Не в обтяг как у пидров
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Форма просто огонь, пиздато
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Это велюр ?
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Педики в автобусе. Фу, сука.
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Форма как форма
Уровень безвкусия который поставили гпенсы, уже вряд ли кто то превозойдет
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Щас бы лого Шевроле нива носить мда
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пенальдеш на фото: "судья ну поставь пенку, ну плизки"
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у мю вечно тряпки половые
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Автобус символизирует выезд или тактику?
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Групповое фото в автобусе... Ну могли же заменить Рэшфорда на какого-нибудь Магуайра, зачем испортили фото?
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это форма или тряпка половая....у кур из говна и то лучше будет
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