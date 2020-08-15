Новая выездная форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2020/21 от компании Adidas.

Новая выездная форма "красных дьяволов" изготовлена в черном цвете со специальным нарисованным от руки узором, являющимся отсылкой к альбому рок-группы Joy Division 1979 года, и акцентными белыми деталями.



Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит продукт своего технического спонсора уже в полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" в Кельне в воскресенье вечером.































