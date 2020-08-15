Премьер-Лига признала Клоппа лучшим тренером в сезоне 2019/20

Юрген Клопп Премьер-Лига признала Юргена Клоппа из "Ливерпуля" лучшим тренером дивизионе по итогам завершившегося сезона 2019/20.

В сезоне 2019/20 "Ливерпуль" завоевал свой первый за 30 последних лет титул, набрав рекордные для себя 99 очков.

При этом дома "красные" набрали 55 из 57 возможных очков, а также выдали выдающуюся серию из 18 побед подряд.

По ходу кампании Клопп беспрецедентные пять раз становился Тренером Месяца, превзойдя предыдущее достижение Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" (четыре в 2017/18).

Помимо 53-летнего немца, на звание лучшего тренера сезона также претендовали Фрэнк Лэмпард из "Челси", Брендан Роджерс из "Лестера" и Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 12:20

Количество просмотров Просмотров: 336

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  1. januzaj00 15.08.2020 12:33 # januzaj00
    Тут понятно

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  2. lfcynwa 15.08.2020 12:27 # lfcynwa
    ехехехехеххехехехехехехехехехе

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  3. superperez101 15.08.2020 12:25 # superperez101
    объективно.
    в здравом уме выбирать кого-то другого все равно что давать мусси очередной золотой мяч

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