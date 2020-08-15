Премьер-Лига признала Клоппа лучшим тренером в сезоне 2019/20
Премьер-Лига признала Юргена Клоппа из "Ливерпуля" лучшим тренером дивизионе по итогам завершившегося сезона 2019/20.
В сезоне 2019/20 "Ливерпуль" завоевал свой первый за 30 последних лет титул, набрав рекордные для себя 99 очков.
При этом дома "красные" набрали 55 из 57 возможных очков, а также выдали выдающуюся серию из 18 побед подряд.
По ходу кампании Клопп беспрецедентные пять раз становился Тренером Месяца, превзойдя предыдущее достижение Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" (четыре в 2017/18).
Помимо 53-летнего немца, на звание лучшего тренера сезона также претендовали Фрэнк Лэмпард из "Челси", Брендан Роджерс из "Лестера" и Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".
15.08.2020 12:20
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Последние комментарии:
Тут понятно
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ехехехехеххехехехехехехехехехе
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объективно.
в здравом уме выбирать кого-то другого все равно что давать мусси очередной золотой мяч
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