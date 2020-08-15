"Арсенал" планирует еще два приобретения

Виллиан Заручившись услугами Виллиана, технический директор "Арсенала" Эду планирует привести еще двух игроков в команду Микеля Артеты в это трансферное окно.

Накануне "Арсенал" объявил о подписании контракта до 2023 года с Виллианом. 32-летний бразилец достался "канонирам" бесплатно, но получил внушительную зарплату.

Как сообщает Daily Star, теперь Эду сосредоточится на переговорах о покупке опорника "Атлетико" Томаса Партей и будет искать защитника. Также "Арсеналу" нужно избавиться от балласта.

"Чтобы тщательным образом сбалансировать свой состав, нам нужно продать игроков и купить игроков, а это требует времени. Только дня и ночи и не хватит".

"Это потребует времени, но подписанием Виллиана мы начали большой процесс. Мы определили, в чем нуждается команда, и его приглашение стало началом процесса ребалансировки, как мы того хотим".

"Я испытываю восторг и радость от того, что заполучил игрока вроде Виллиана, потому что я убежден, он сразу начнет проявлять себя", — сообщил Эду.


Метки Арсенал, Виллиан, Эду

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 15.08.2020 12:25 # unclearness
    Партей и Габриель

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  2. thegodfather 15.08.2020 12:23 # thegodfather
    Ого. Наверное кавани и давид силва.

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  3. ganinilyha 15.08.2020 12:06 # ganinilyha
    Берите Кристенсена

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