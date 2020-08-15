Одион Игало не собирается в ПСЖ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало не заинтересован в переходе в ПСЖ.

Присоединившись к "Юнайтед" минувшей зимой на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа", Игало проявил себя с лучшей стороны и заслужил возможность остаться в клубе своей мечты до 31 января 2021.



А недавно во Франции появились слухи, что ПСЖ включил Одиона в шорт-лист опытных нападающих на замену Эдинсону Кавани, покидающему клуб свободным агентом.



Утверждалось, что парижане уже установили контакт с представителями Игало и предварительно обсудили трансфер 31-летнего нигерийца.



Однако Manchester Evening News в эксклюзивном материале уверяет, что Игало в ПСЖ не будет. "Юнайтед" не собирается досрочно прекращать арендное соглашение, а сам Одион и так находится в клубе, за который всегда мечтал выступать.



Вместе с тем нельзя не отметить, что после карантина Игало стало гораздо сложнее получать игровые минуты. Одион забил пять голов в 18 матчах за "Юнайтед", но последний раз отличался еще в июне против "Норвича".