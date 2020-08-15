Перейра задумывается об уход из "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра задумывается о смене клуба в это трансферное окно.

В этом сезоне Перейра принял участие в 40 матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, но последний раз выходил в стартовом составе еще в феврале, а на три заключительных поединка в Премьер-Лиге даже не попадал в заявку.



Кроме того, 24-летний бразило-бельгиец испытывает беспокойство по поводу планов главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера приобрести еще одного полузащитника в это окно — вроде Джека Грилиша из "Астон Виллы".



И хотя на "Олд Траффорд" у Перейры есть контракт до 2023 года, Goal утверждает, что Андреас открыт к предложениям других клубов.



Интерес к Перейре уже проявляют представители испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, а также португальская "Бенфика".



Издание подчеркивает, что это инициатива самого Перейры, который хочет играть более регулярно. "Юнайтед" не указывал игроку на дверь.