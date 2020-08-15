Гвардиола: "Теперь каждый матч подобен финалу"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что у той нет права на ошибку в Лиге Чемпионов ввиду измененного формата соревнования.

Начиная 1/4 финала, все противостояния в Лиге Чемпионов становятся из двухматчевых одноматчевыми. УЕФА пошел на эти изменения, чтобы не затягивать сезон, который был остановлен на несколько месяцев пандемией коронавируса.

Гвардиола признает, что такой формат повышает вероятность неожиданных результатов, поэтому хочет, чтобы "Сити" был максимально бдителен.

"Теперь каждый матч подобен финалу, но мы готовы".

"Играть в один матч — это довольно сложно, потому что обычно ты держишь в уме ответный матч, играя первый. В данной ситуации у тебя не будет второго шанса. Ты либо проходишь дальше, либо едешь домой. Возможно, это и стало причиной ряда неожиданных результатов".

"Большие клубы все равно никуда не денутся, но порой такого рода соревнования нужны, потому что в одном матче случиться может всякое. Это захватывающе".

"Если мы сможем выиграть Лигу Чемпионов, это будет иметь огромное значение для клуба. Это сделает нас гораздо сильнее на будущее, но сперва нам нужно обыграть "Лион", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2020 09:00

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  1. chr1s8rown 15.08.2020 09:05 # chr1s8rown
    Эту баварию мог остановить только великий лфк

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  2. wilegend 15.08.2020 09:02 # wilegend
    Это даже мамке догфазера понятно

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  3. gucman 15.08.2020 09:02 # gucman
    пиздa ему от баварки

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