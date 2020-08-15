"Байер" подтвердил желание Хаверца уйти

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро подтвердил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц выразил желание покинуть Леверкузен этим летом.

Заполучив Хакима Зийеша и Тимо Вернера, теперь "Челси" сосредоточен на согласовании трансфера Хаверца, благо сезон для "Байера" был завершен поражением от "Интера" в Лиге Европы в минувший понедельник.



Пока "Челси" готов заплатить за Кая 70 миллионов фунтов, тогда как "Байер" хочет на 20 млн. больше. Но теперь в рукаве у "синих" появился большой козырь — 21-летний немец решил четко обозначить свои предпочтения.



"Мы всегда давали ясно понять, что проведем переговоры по завершении выступления в Лиге Европы".



"Кай выразил желание сделать следующий шаг. Получится это у него в ближайшем будущем или нет, я не могу сказать в данный момент".



"Есть несколько клубов, которые хотят включить Кая Хаверца в свои планы на будущее", — сообщил Карро Kolner Stadt-Anzeiger.