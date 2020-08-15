Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"

В субботу вечером в противостоянии "Манчестер Сити" и "Лиона" определится соперник "Баварии" по полуфиналу Лиги Чемпионов.

Упомянуть "Баварию" нельзя — накануне чемпионы Бундеслиги просто надругались на "Барселоной", одержав победу со счетом 2:8.



Однако для встречи с "Баварией" 19 августа "горожанам" сперва нужно пройти "Лион", который тоже не так прост, в предыдущем раунде пустив под откос "Ювентус" с Криштиану Роналду и оставив Маурицио Сарри без работы.



- Это будет третья встреча "Сити" и "Лиона" в Лиге Чемпионов. Никакой другой команде "горожане" не противостояли больше раз в этом соревновании без побед, чем "Лиону" (одна ничья, одно поражение).



- "Лион не проиграл ни одной из четырех последних встреч с английскими командам в Лиге Чемпионов, хотя в шести первых ни разу не победил.



- На групповом этапе Лиги Чемпионов прошлого сезона "Лион набрал четыре очка из шести возможных против "Сити".



- "Сити" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов в четвертый раз за пять последних сезонов. Однако дальше "горожан" продвигались лишь однажды — в 2015/16, преодолев сопротивление ПСЖ.



- "Лион" — первая французская команда, достигнувшая четвертьфинала Лиги Чемпионов со времен "Монако" в сезоне 2016/17.



- Это первое появление "Лиона" в 1/4 финала Лиги Чемпионов с сезона 2009/10.



- В четырех своих предыдущих четвертьфиналах Лиги Чемпионов "Лион" лишь однажды брал верх — против "Бордо" в сезоне 2009/10.



- Если верх возьмет "Сити", в полуфинале Лиги Чемпионов будет представитель от Англии третий сезон подряд, что стало бы лучшей серией с периода 2003/04-2008/09 (шесть сезонов подряд).



- "Сити" проиграл лишь один из 17 последних матчей в Лиге Чемпионов. Правда, это случилось в четвертьфинале против "Тоттенхэма" в прошлом сезоне.



- Хосеп Гвардиола постарается достичь своего восьмого полуфинала Лиги Чемпионов как тренер, что стало бы повторением рекорда, принадлежащего Жозе Моуриньо.



- Мемфис Депай из "Лиона" забивает уже в шести матчах Лиги Чемпионов подряд. Среди голландцев только Рууду Ван Нистелрою удавалась более длительная серия (девять в сезоне 2002/03).



- Габриэль Жезус поучаствовал в девяти голах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех в "Сити".



- Рахим Стерлинг никогда не проигрывал матч Лиги Чемпионов, в котором забивал (14 побед и две ничьи).



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро продолжает реабилитацию после операции на колене в Барселоне и в Лиссабон пока не прилетел. Защитник Бенжамен Менди возвращается после дисквалификации.



Лига Чемпионов. 1/4 финала

"Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 22:00 Онлайн-трансляция