"Юнайтед" готов возобновить интерес к Саулю

"Манчестер Юнайтед" готов возобновить свой интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу.

На текущей неделе "Юнайтед" потерпел неудачу в своем стремлении заполучить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Судя по высказываниям боссов немецкого клуба, "красным дьяволам" не видать англичанин этим летом.



Таким образом, львиная доля трансферного бюджета "Юнайтед" на это лето рискует остаться невостребованной — или будет направлена на другого игрока. Например, на Сауля, утверждает Daily Star.



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер давно интересуется Саулем, но из-за экономического эффекта от пандемии коронавируса был вынужден выбрать только одну большую цель на это лето, остановив свой выбор на Санчо.



На "Олд Траффорд" уверены, что шокирующий вылет "Атлетико" из Лиги Чемпионов от "РБ Лейпциг" только увеличит их шансы заполучить 25-летнего испанца, который, по слухам, и раньше помышлял о смене клуба.



"Юнайтед" без проблем предложил бы Ньигесу контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю, а возможность играть рядом с Полем Погба и Бруну Фернандешем показалась бы привлекательной любому.



Добавим, что трансфер Сауля, который является воспитанником "Атлетико", оценивается в 70 млн. фунтов.