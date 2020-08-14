Парлор уверен, что Озил больше не сыграет за "Арсенал"

Легенда "Арсенал" Рэй Парлор уверен, что полузащитник Месут Озил уже сыграл свой последний матч за "канониров".

Ранее на текущей неделе Озил дал большое интервью The Athletic, заявив, что собирается получить каждый причитающийся ему пенни по контракту, подписанному в 2018 году с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Однако Парлор считает, что в таком случае Озил лишит себя игровой практики на целый год, и если Месут хочет играть в футбол, то лучше уйти сейчас.



"Я не думаю, что он снова сыграет за "Арсенал", нет".



"Думаю, они должны постараться найти решение, которое устроит каждого и позволит ему двигаться дальше. Это единственный способ для Озила, если он хочет играть".



"Думаю, агент попал точно в яблочко, выбив ему этот контракт, потому что тогда вопрос был в том, кто уйдет, Озил или Санчес".



"Думаю, Санчес вел себя чуть более деструктивно в раздевалке, чем Озил, вдобавок Арсен Венгер любил Озила, он был его игроком", — сообщил Парлор talkSPORT.