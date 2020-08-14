Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги

Виллиан Присоединившись к "Арсеналу", вингер Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "канониры" объявили, что 32-летний бразилец заключил контракт до 2023 года, перебравшись из "Челси" свободным агентом.

И хотя "Арсеналу" не пришлось тратиться на компенсацию другому клубу, "канониры" взяли на себя существенные финансовые обязательства, согласившись платить Виллиану 220 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, теперь Виллиан зарабатывает больше, чем любой игрок чемпионского "Ливерпуля", включая Мохамеда Салаха, Садио Мане (по 200 тыс. фунтов в неделю), Роберто Фирмино (180 тыс. фунтов в неделю), Виргила Ван Дейка (170 тыс. фунтов в неделю).

Больше, чем Виллиан, в Премьер-Лиге получают только Давид Де Хеа (375 тыс. фунтов в неделю), Месут Озил, Кевин Де Брюйне (по 350 тыс. фунтов в неделю), Рахим Стерлинг, Поль Погба (по 300 тыс. фунтов в неделю), Тимо Вернер (270 тыс. фунтов в неделю), Антони Мартиаль (250 тыс. фунтов в неделю), Серхио Агуэро (240 тыс. фунтов в неделю).


Метки Арсенал, Виллиан, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1443

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Последние комментарии:




  1. dkas6242 14.08.2020 23:01 # dkas6242
    Когда клуб важнее ЗП, YNWA!

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  2. unclearness 14.08.2020 22:51 # unclearness
    Лоллл михуйло высрал тупо с воздуха утятину, и сразу же собрал кучку залупенсов))

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  3. chelsiukpro 14.08.2020 22:48 # chelsiukpro
    Вернеру до 170-180млн сумма прописана! От куда там столько...

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  4. tigerpool 14.08.2020 22:48 # tigerpool
    Согласился бы вернер на зп как у Салаха и Мане перешел бы в стан чемпионов.

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  5. aliluya-nn 14.08.2020 22:44 # aliluya-nn
    Наверняка не больше 150к ему платят ..220 могут при условии выигрыша ЛЧ разве что пообещать
    ..из первой 10-ки только игроки МС отрабатывают свою ЗП

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  6. mendieta 14.08.2020 22:35 # mendieta
    Это бред сивой кобылы, судя по всему. В этой новости источник вообще не указан, а так, это информация сраного Дэйли Миррор,которому веры столько же, сколько и Сану. ESPN давал информацию о порядка 5 млн фунтов год, вот это похоже на правду и издание лажу никогда не выдает.

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  7. bushido 14.08.2020 22:15 # bushido
    Лол, Вернеру то за какие заслуги столько?

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  8. chr1s8rown 14.08.2020 22:07 # chr1s8rown
    Через год будут ныть геганеры

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  9. chelsea88 14.08.2020 22:05 # chelsea88
    Лооооооол, гейклуб и так почти банкрот, ещё и сбитому лётчику столько бабла платить)
    Уверен что Виллиан продолжит дело Озила.

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  10. thegodfather 14.08.2020 22:00 # thegodfather
    вуахахахахаххаха
    а я напомню, уволено 55 сотрудников с общей з.п. в 2 миллиона в год

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