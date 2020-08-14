Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги
Присоединившись к "Арсеналу", вингер Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.
Ранее в пятницу "канониры" объявили, что 32-летний бразилец заключил контракт до 2023 года, перебравшись из "Челси" свободным агентом.
И хотя "Арсеналу" не пришлось тратиться на компенсацию другому клубу, "канониры" взяли на себя существенные финансовые обязательства, согласившись платить Виллиану 220 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, теперь Виллиан зарабатывает больше, чем любой игрок чемпионского "Ливерпуля", включая Мохамеда Салаха, Садио Мане (по 200 тыс. фунтов в неделю), Роберто Фирмино (180 тыс. фунтов в неделю), Виргила Ван Дейка (170 тыс. фунтов в неделю).
Больше, чем Виллиан, в Премьер-Лиге получают только Давид Де Хеа (375 тыс. фунтов в неделю), Месут Озил, Кевин Де Брюйне (по 350 тыс. фунтов в неделю), Рахим Стерлинг, Поль Погба (по 300 тыс. фунтов в неделю), Тимо Вернер (270 тыс. фунтов в неделю), Антони Мартиаль (250 тыс. фунтов в неделю), Серхио Агуэро (240 тыс. фунтов в неделю).
14.08.2020 22:00
Просмотров: 1443
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда клуб важнее ЗП, YNWA!
(ответить)
Лоллл михуйло высрал тупо с воздуха утятину, и сразу же собрал кучку залупенсов))
(ответить)
Вернеру до 170-180млн сумма прописана! От куда там столько...
(ответить)
Согласился бы вернер на зп как у Салаха и Мане перешел бы в стан чемпионов.
(ответить)
Наверняка не больше 150к ему платят ..220 могут при условии выигрыша ЛЧ разве что пообещать
..из первой 10-ки только игроки МС отрабатывают свою ЗП
(ответить)
Это бред сивой кобылы, судя по всему. В этой новости источник вообще не указан, а так, это информация сраного Дэйли Миррор,которому веры столько же, сколько и Сану. ESPN давал информацию о порядка 5 млн фунтов год, вот это похоже на правду и издание лажу никогда не выдает.
(ответить)
Лол, Вернеру то за какие заслуги столько?
(ответить)
Через год будут ныть геганеры
(ответить)
Лооооооол, гейклуб и так почти банкрот, ещё и сбитому лётчику столько бабла платить)
Уверен что Виллиан продолжит дело Озила.
(ответить)
вуахахахахаххаха
а я напомню, уволено 55 сотрудников с общей з.п. в 2 миллиона в год
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий