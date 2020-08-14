Присоединившись к "Арсеналу", вингер Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "канониры" объявили, что 32-летний бразилец заключил контракт до 2023 года, перебравшись из "Челси" свободным агентом.



И хотя "Арсеналу" не пришлось тратиться на компенсацию другому клубу, "канониры" взяли на себя существенные финансовые обязательства, согласившись платить Виллиану 220 тысяч фунтов в неделю.



Таким образом, теперь Виллиан зарабатывает больше, чем любой игрок чемпионского "Ливерпуля", включая Мохамеда Салаха, Садио Мане (по 200 тыс. фунтов в неделю), Роберто Фирмино (180 тыс. фунтов в неделю), Виргила Ван Дейка (170 тыс. фунтов в неделю).



Больше, чем Виллиан, в Премьер-Лиге получают только Давид Де Хеа (375 тыс. фунтов в неделю), Месут Озил, Кевин Де Брюйне (по 350 тыс. фунтов в неделю), Рахим Стерлинг, Поль Погба (по 300 тыс. фунтов в неделю), Тимо Вернер (270 тыс. фунтов в неделю), Антони Мартиаль (250 тыс. фунтов в неделю), Серхио Агуэро (240 тыс. фунтов в неделю).