Вертонген перешел в "Бенфику"

Ян Вертонген Бывший защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген присоединился к "Бенфике" в статусе свободного агента.

Вертонген выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, за это время сыграв более 300 матчей.

Ян согласился на краткосрочное продление своего контракта, чтобы помочь команде Жозе Моуриньо завершить сезон, но новую сделку не заключил, последовав своему желанию попробовать себя в другой стране.

33-летний бельгиец говорил, что хочет поиграть в Италии или Испании, но судьба распорядилась иначе и отправила его в Португалию.

Сегодня "Бенфика" подтвердила переход Вертонгена, с которым был заключен контракт сразу на три года.


Метки Бенфика, Вертонген, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 21:15

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  1. empry 14.08.2020 21:33 # empry
    Португалия – это ну совсем какое-то бесславное окончание карьеры. В Италии всяко интереснее чемпионат. Видимо мало кто им действительно интересовался.

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  2. januzaj00 14.08.2020 21:27 # januzaj00
    Ещё вчера перешёл, Михаил

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  3. tigerpool 14.08.2020 21:17 # tigerpool
    Ух ты, ёкарный бабай, нежданчик какой

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