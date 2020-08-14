Вертонген перешел в "Бенфику"
Бывший защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген присоединился к "Бенфике" в статусе свободного агента.
Вертонген выступал за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, за это время сыграв более 300 матчей.
Ян согласился на краткосрочное продление своего контракта, чтобы помочь команде Жозе Моуриньо завершить сезон, но новую сделку не заключил, последовав своему желанию попробовать себя в другой стране.
33-летний бельгиец говорил, что хочет поиграть в Италии или Испании, но судьба распорядилась иначе и отправила его в Португалию.
Сегодня "Бенфика" подтвердила переход Вертонгена, с которым был заключен контракт сразу на три года.
Welcome, @JanVertonghen !#WeAreBenfica pic.twitter.com/BVNKTr3w7M— SL Benfica (@slbenfica_en) August 14, 2020
14.08.2020 21:15
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Португалия – это ну совсем какое-то бесславное окончание карьеры. В Италии всяко интереснее чемпионат. Видимо мало кто им действительно интересовался.
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Ещё вчера перешёл, Михаил
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Ух ты, ёкарный бабай, нежданчик какой
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