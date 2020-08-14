Фернандеш: "Гринвуд великолепен и станет только лучше"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш похвалил своего юного партнера по команде Мейсона Гринвуда.

18-летний Гринвуд демонстрирует отличную игру в этом сезоне, наколотив 17 голов во всех соревнованиях и закрепившись в стартовом составе.



Для Фернандеша возраст Гринвуда не имеет значения — Бруну видит, каким мастерством обладает Мейсон, и ожидает дальнейшего прогресса от юниора.



"Думаю, Мейсон провел отличный сезон. Он молод, и у него отличная результативность в этом сезоне".



"Возраст — это лишь число, и вы видите, что Мейсон очень хорош. Он способен на гораздо большее, учитывая его мастерство, а также он должен значительно окрепнуть физически".



"Он великолепен в этом сезоне и станет только лучше. Ему нужно играть больше, а партнеры по команде и тренерский штаб должны ему больше доверять".



"Думаю, он станет гораздо лучше, потому что у него есть это мастерство", — цитирует Фернандеша Daily Mail.