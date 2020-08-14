Агуэро пропустит четвертьфинал Лиги Чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Лиона" в субботу.

Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, когда против "Бернли" он травмировал свое колено. Серхио перенес операцию и пропустил уже 11 матчей "Сити".



Вопреки ожиданиям, 32-летний аргентинец пока даже прибыл в Лиссабон. Пока неясно, поправится ли нападающий к полуфиналу или финалу, если "горожане" туда доберутся.



"Он все еще в Барселоне. Когда он приедет сюда, то пройдет фитнес-тест. Он будет в Барселоне, пока полностью не восстановится", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Manchester Evening News.