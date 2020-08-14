Босс "Боруссии" раскритиковал Скоулза и Харгривза

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал легенд "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, заподозривших немецкий клуб в "блефе".

Как известно, "Юнайтед" просрочил дедлайн, который "Боруссия" отвела для согласования трансфера Джейдона Санчо, и в начале этой недели было объявлено, что вингер останется в Дортмунде.



Харгривз и Скоулз, выступая экспертами BT Sport, не поверили словам боссов "Боруссии", однако Ватцке советует "экспертам" отбросить сомнения.



"Я тоже это читал. Так утверждают эксперты вроде Пола Скоулза и Оуэна Харгривза. Они были замечательными игроками, а теперь они футбольные эксперты. Но я не знаю, являются ли они также экспертами в области трансферов. Санчо остается в Дортмунде — это высечено в камне", — цитирует Ватцке Daily Mirror.