Босс "Боруссии" раскритиковал Скоулза и Харгривза
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал легенд "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, заподозривших немецкий клуб в "блефе".
Как известно, "Юнайтед" просрочил дедлайн, который "Боруссия" отвела для согласования трансфера Джейдона Санчо, и в начале этой недели было объявлено, что вингер останется в Дортмунде.
Харгривз и Скоулз, выступая экспертами BT Sport, не поверили словам боссов "Боруссии", однако Ватцке советует "экспертам" отбросить сомнения.
"Я тоже это читал. Так утверждают эксперты вроде Пола Скоулза и Оуэна Харгривза. Они были замечательными игроками, а теперь они футбольные эксперты. Но я не знаю, являются ли они также экспертами в области трансферов. Санчо остается в Дортмунде — это высечено в камне", — цитирует Ватцке Daily Mirror.
14.08.2020 19:00
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Последние комментарии:
Лукашенко кокойто чет спизднул, чтобы 108 отдали)
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>Они были замечательными игроками...
>Пол Скоулз.
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хочет сохранить хоть какое то лицо, жалкое лицемерие, ведь в финансовом плане Боруссия вообще не конкурент МЮ. Цену набивают.
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Харгривз легенда Манчестера
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Ни грамма тактичности у этих бездарей скама
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