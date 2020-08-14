Босс "Боруссии" раскритиковал Скоулза и Харгривза

Пол Скоулз и Оуэн Харгривз Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал легенд "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза и Оуэна Харгривза, заподозривших немецкий клуб в "блефе".

Как известно, "Юнайтед" просрочил дедлайн, который "Боруссия" отвела для согласования трансфера Джейдона Санчо, и в начале этой недели было объявлено, что вингер останется в Дортмунде.

Харгривз и Скоулз, выступая экспертами BT Sport, не поверили словам боссов "Боруссии", однако Ватцке советует "экспертам" отбросить сомнения.

"Я тоже это читал. Так утверждают эксперты вроде Пола Скоулза и Оуэна Харгривза. Они были замечательными игроками, а теперь они футбольные эксперты. Но я не знаю, являются ли они также экспертами в области трансферов. Санчо остается в Дортмунде — это высечено в камне", — цитирует Ватцке Daily Mirror.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, Скоулз, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 926

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  1. jokerz 14.08.2020 19:56 # jokerz
    Лукашенко кокойто чет спизднул, чтобы 108 отдали)

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  2. stevens 14.08.2020 19:48 # stevens
    >Они были замечательными игроками...

    >Пол Скоулз.

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  3. yamateh 14.08.2020 19:48 # yamateh
    хочет сохранить хоть какое то лицо, жалкое лицемерие, ведь в финансовом плане Боруссия вообще не конкурент МЮ. Цену набивают.

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  4. justnick 14.08.2020 19:30 # justnick
    Харгривз легенда Манчестера

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  5. chr1s8rown 14.08.2020 19:14 # chr1s8rown
    Ни грамма тактичности у этих бездарей скама

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