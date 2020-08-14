Талантливый вингер "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к переходу в "Вердер" на правах аренды.

В сезоне Премьер-Лиги 2019/20 Чонг отметился только тремя появлениями на замену, поэтому ранее в августе "красными дьяволами" было принято решение на следующую кампанию отправить Тахита набираться опыта.



По всей видимости, борьбу за воспитанника академии "Юнайтед" выигрывает клуб из Бремена. По информации Sky Sports, в ближайшие 48 часов Чонг прилетит в Германию, чтобы уладить последние формальности.



И хотя "Юнайтед" только завершает свой сезон, "Вердер" уже вышел из отпуска и начал подготовку к новой кампании Бундеслиги, поэтому у Тахита не будет летних каникул.



Добавим, Чонг лишь в марте заключил с "Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до 2022 года.