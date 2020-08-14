Мартинес рассказал об интересе к нему 10 клубов

Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес рассказал, что сразу 10 клубов хотят его заполучить этим летом.

Мартинес проявил себя с лучшей стороны, подменяя в воротах "Арсенала" Бернда Лено, получившего тяжелую травму колена в июне.



27-летний аргентинец даже помог "канонирам" выиграть Кубок Англии, и снова становиться дублером он не намерен.



"Я хочу остаться в "Арсенале", но только если буду больше играть. Учитывая мой уровень и мой возраст, мне нужна уверенность насчет того, что я буду проводить как можно больше минут на поле".



"Я на радаре у 10 команд в Европе. Но я не могу сказать, что это за клубы, потому что пока ничего конкретного".



"Я до сих пор не прояснил свою ситуацию с "Арсеналом". Когда я вернусь из отпуска, я приму лучшее решение для своей карьеры", — сообщил Мартинес Marca.