Фердинанд: "Стоунс не может оставаться в "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал защитника Джона Стоунса уйти из "Манчестер Сити", чтобы реабилитировать свою карьеру.

После возобновления сезона в июне Стоунс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе, превратившись в последний выбор главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы в центре обороны.



Приход на "Этихад" Натана Аке и интерес "Сити" к Калиду Кулибали могут только усугубить ситуацию Джона, и Фердинанд видит лишь одно решение.



"На его месте я бы подумал про себя: "Вау, даже Отаменди и желающий покинуть клуб Гарсия выигрывают конкуренцию у меня".



"Стоунс был основным центральным защитником сборной Англии, а теперь он гадает, получит ли вообще вызов, потому что он не играет за свой клуб".



"Он должен взглянуть на себя и тщательно оценить свою ситуацию. Учитывая приближение Евро следующим летом, он должен принять большое решение".



"Вообще-то, я не считаю решение уйти большим — это просто правильное решение. Если он хочет быть центральным защитником и снова играть за сборную Англии, он не может оставаться в "Сити", — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.