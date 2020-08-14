Фердинанд: "Стоунс не может оставаться в "Сити"

Джон Стоунс Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал защитника Джона Стоунса уйти из "Манчестер Сити", чтобы реабилитировать свою карьеру.

После возобновления сезона в июне Стоунс отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе, превратившись в последний выбор главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы в центре обороны.

Приход на "Этихад" Натана Аке и интерес "Сити" к Калиду Кулибали могут только усугубить ситуацию Джона, и Фердинанд видит лишь одно решение.

"На его месте я бы подумал про себя: "Вау, даже Отаменди и желающий покинуть клуб Гарсия выигрывают конкуренцию у меня".

"Стоунс был основным центральным защитником сборной Англии, а теперь он гадает, получит ли вообще вызов, потому что он не играет за свой клуб".

"Он должен взглянуть на себя и тщательно оценить свою ситуацию. Учитывая приближение Евро следующим летом, он должен принять большое решение".

"Вообще-то, я не считаю решение уйти большим — это просто правильное решение. Если он хочет быть центральным защитником и снова играть за сборную Англии, он не может оставаться в "Сити", — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.


Метки Манчестер Сити, Стоунс, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 16:00

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  1. vyrentz 14.08.2020 16:37 # vyrentz
    Стоунз - Луиз, будьте добры

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  2. royal-arsenal 14.08.2020 16:14 # royal-arsenal
    В Арсенал топарика! Будет бетонная связка белых англичан в центре защиты - Холдинг-Стоунз

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