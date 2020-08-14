Виллиан рассказал о роли Артеты в своем трансфере

Вингер Виллиан рассказал о роли главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты в своем переходе к "канонирам".

32-летний Виллиан стал первым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно, перебравшись на "Эмирейтс" из "Челси" свободным агентом.



Игрок сборной Бразилии остался под впечатлением посое разговоров с Артетой и верит, что с таким тренером сможет выигрывать трофеи.



"Мне нравится, как они играют, здесь все удивительно — в том числе стадион. Думаю, с Артетой у "Арсенала" отличные шансы сражаться за титул Премьер-Лиги и в Европе, и меня это очень радует".



"Я в восторге. Мне не терпится выйти на поле и начать помогать своим партнерам по команде, чтобы этот клуб снова блистал. Это то, чего я хочу".



"Мы хорошо поговорили с Микелем, благодаря ему у меня появилась уверенность насчет перехода в "Арсенал". Он сказал мне много хороших вещей, и поэтому я перешел в "Арсенал", — цитирует Виллиана официальный веб-сайт "Арсенала".