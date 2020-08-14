Виллиан рассказал о роли Артеты в своем трансфере

Виллиан Вингер Виллиан рассказал о роли главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты в своем переходе к "канонирам".

32-летний Виллиан стал первым приобретением "Арсенала" в это трансферное окно, перебравшись на "Эмирейтс" из "Челси" свободным агентом.

Игрок сборной Бразилии остался под впечатлением посое разговоров с Артетой и верит, что с таким тренером сможет выигрывать трофеи.

"Мне нравится, как они играют, здесь все удивительно — в том числе стадион. Думаю, с Артетой у "Арсенала" отличные шансы сражаться за титул Премьер-Лиги и в Европе, и меня это очень радует".

"Я в восторге. Мне не терпится выйти на поле и начать помогать своим партнерам по команде, чтобы этот клуб снова блистал. Это то, чего я хочу".

"Мы хорошо поговорили с Микелем, благодаря ему у меня появилась уверенность насчет перехода в "Арсенал". Он сказал мне много хороших вещей, и поэтому я перешел в "Арсенал", — цитирует Виллиана официальный веб-сайт "Арсенала".


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 14.08.2020 15:15 # mancunia-planet
    Артета ему не говорил, что за зону ЛЕ будут бороться с "шеффилдами"?

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  2. gucuneinan 14.08.2020 15:03 # gucuneinan
    Ага, ага))

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