Ван Перси: "Артета был хорошим игроком, но может стать отличным тренером"

Бывший капитан "Арсенала" Робин Ван Перси убежден, что Микель Артета сможет достичь больших успехов в качестве главного тренера "канониров".

Ван Перси и Артета провели один сезон вместе на "Эмирейтс" как игроки, прежде чем Робин ушел в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.



С тех пор Микель успел повесить бутсы на гвоздь, поработать ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в декабре возглавил "Арсенал", с которым выиграл Кубок Англии ранее в этом месяце.



По словам Ван Перси, перспективы Артеты на тренерском поприще стали для него очевидны уже после первых тренировок "Арсенала" при Микеле.



"Он был хорошим игроком. Он всегда был в форме, он связывал игру, он забивал голы. Он был хорош".



"Думаю, он обладает потенциалом, чтобы стать отличным тренером. Я говорил это уже после его пары первых тренировок, которые мне частично довелось видеть".



"Я сужу по тому, как он общается с медиа, как заставляет свою команду играть. Это очень многообещающе, очень позитивно".



"Ему нужно время. Иногда ты смотришь на команду или на тренера и думаешь: "Он может тренировать здесь хоть 200 лет, но из этого ничего не выйдет".



"Когда я смотрю на Микеля, я вижу изменения, позитивные изменения. Я вижу, что у них происходят кое-какие маленькие вещи".



"Это отражается в том, как они работают вместе, как обороняются вместе. Они стали компактнее — и атакуя, и обороняясь. Они стали лучше обороняться при стандартах, хотя прежде это всегда было проблемой", — цитирует Ван Перси Daily Mirror.