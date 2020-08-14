Премьер-Лига назвала Александер-Арнольда лучшим молодым игроком в сезоне 2019/20
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.
21-летний Александер-Арнольд принял участие во всех 38 матчах чемпионского для "красных" сезона, включая 35 выходов в стартовом составе.
В этих 38 матчах Трент забил четыре гола, отдал 13 результативных передач, а также помог "Ливерпулю" 12 раз сохранить свои ворота на замке.
Помимо Александер-Арнольда, на престижную индивидуальную награду также были номинированы Джек Грилиш, Мейсон Гринвуд, Дин Хендерсон, Антони Мартиаль, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Маркус Рэшфорд.
Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать те футболисты, возраст которых на старте сезона не превышал 23 лет.
14.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Тут даже и говорить нечего. Между Трентом и кем нить из выше перечисленных просто пропасть.
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Пинс Джеймс всё равно пизже.
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Чё за лох какой-то скузерский? Хз кто это вобще
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НУ таки очевидно и заслуженно
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Сделано в Ливерпуле
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лучший в мире.
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Король апл
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почему не лингард
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лучшим объективно был пьюлисик, но травма, которую ему нанесли эти педики из вулвич фк в полуфинале ка, все испортила и звание он упустил
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