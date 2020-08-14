Премьер-Лига назвала Александер-Арнольда лучшим молодым игроком в сезоне 2019/20

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

21-летний Александер-Арнольд принял участие во всех 38 матчах чемпионского для "красных" сезона, включая 35 выходов в стартовом составе.



В этих 38 матчах Трент забил четыре гола, отдал 13 результативных передач, а также помог "Ливерпулю" 12 раз сохранить свои ворота на замке.



Помимо Александер-Арнольда, на престижную индивидуальную награду также были номинированы Джек Грилиш, Мейсон Гринвуд, Дин Хендерсон, Антони Мартиаль, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Маркус Рэшфорд.



Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать те футболисты, возраст которых на старте сезона не превышал 23 лет.



