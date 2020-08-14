Премьер-Лига назвала Александер-Арнольда лучшим молодым игроком в сезоне 2019/20

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

21-летний Александер-Арнольд принял участие во всех 38 матчах чемпионского для "красных" сезона, включая 35 выходов в стартовом составе.

В этих 38 матчах Трент забил четыре гола, отдал 13 результативных передач, а также помог "Ливерпулю" 12 раз сохранить свои ворота на замке.

Помимо Александер-Арнольда, на престижную индивидуальную награду также были номинированы Джек Грилиш, Мейсон Гринвуд, Дин Хендерсон, Антони Мартиаль, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Маркус Рэшфорд.

Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать те футболисты, возраст которых на старте сезона не превышал 23 лет.


Метки Александер-Арнольд, видео, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 785

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Последние комментарии:




  1. jurgenklopp1892 14.08.2020 14:03 # jurgenklopp1892
    Тут даже и говорить нечего. Между Трентом и кем нить из выше перечисленных просто пропасть.

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  2. mr-s1n1st3r 14.08.2020 13:53 # mr-s1n1st3r
    Пинс Джеймс всё равно пизже.

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  3. mancunia-planet 14.08.2020 13:40 # mancunia-planet
    Чё за лох какой-то скузерский? Хз кто это вобще

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  4. keane16 14.08.2020 13:30 # keane16
    НУ таки очевидно и заслуженно

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  5. largo-winch 14.08.2020 13:16 # largo-winch
    Сделано в Ливерпуле

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  6. contrario 14.08.2020 13:14 # contrario
    лучший в мире.

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  7. chr1s8rown 14.08.2020 13:06 # chr1s8rown
    Король апл

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  8. dallaslp 14.08.2020 13:05 # dallaslp
    почему не лингард

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  9. j-silver 14.08.2020 13:02 # j-silver
    лучшим объективно был пьюлисик, но травма, которую ему нанесли эти педики из вулвич фк в полуфинале ка, все испортила и звание он упустил

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